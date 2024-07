"Brauche eine Pause": Darum will sich Motsi Mabuse jetzt zurückziehen

Frankfurt am Main - Auf einem neuen Foto, das Motsi Mabuse mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat, zeigt sich die 43-Jährige ganz natürlich ohne Make-up - und kündigt an, sich vorübergehend aus den sozialen Medien mehr zurückzuziehen.

Motsi Mabuse (43) im Glamour-Modus bei "Let's Dance" (l.) und ganz privat ohne Make-up und Perücke. © ild-Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Motsi Mabuse/Instagram

"Make-up-freie Tage!!!", schreibt sie in dem auf Englisch gehaltenen Post. "Es ist die wunderbare Zeit des Jahres, in der mein Afro in voller Pracht erstrahlt!" Denn anders als bei ihren öffentlichen Auftritten trägt Motsi auf dem Bild keine ihrer vielen Perücken, sondern zeigt ihre kurzen Locken.

Dann kommt sie zu ihrer Botschaft. "Ich mache eine dringend benötigte Pause, um mich zu erholen und mich auf eine weitere aufregende Saison von @bbcstrictly und die @letsdance-Tour vorzubereiten."

Verständlich, denn erst Ende Mai wurde die jüngste, 17. Staffel, von "Let's Dance" beendet. Und im kommenden Herbst nimmt Motsi dann schon wieder im britischen Original der Tanzshow "Strictly Come Dancing" in der Jury Platz. Außerdem steht vom 29. Oktober bis zum 26. November die alljährliche Live-Tournee zu "Let's Dance" an.

Obendrein muss sich Motsi auch noch um ihre Tanzschule im hessischen Kelkheim kümmern, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk (40) betreibt. Und dann haben die beiden ja auch noch eine fünfjährige Tochter.