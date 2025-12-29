Evgenij tanzt innig mit einer anderen: So reagiert Motsi Mabuse auf ihren "untreuen" Ehemann

Frankfurt am Main - Sonst sieht man Motsi Mabuse (44) und Evgenij Voznyuk (41) eigentlich immer sehr verliebt gemeinsam tanzen. Doch jetzt hat Motsis Ehemann plötzlich eine andere beim ausgelassenen Schwofen im Arm. Was ist da denn los?!

Seit zehn Jahren sind Motsi (44) und Evgenij (41) ein Paar. © Bild-Montage: Motsi Mabuse/Instagram

"Ich werde hier so langsam ersetzt", schreibt die "Let's Dance"-Jurorin mit zwei Tränen lachenden Emojis zu einem Reel, das sie mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat. "Aber mit diesem Ersatz kann ich leben."

Denn bei Evgenijs Tanzpartnerin, mit der er ausgelassen zu Ray Charles' Klassiker "Hit The Road Jack" im Schnee herum hopst, handelt es sich um die siebenjährige Tochter des Paares.

Und die Kleine zeigt durchaus, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Denn sehr zur Freude ihrer Eltern und natürlich auch von Motsis rund 750.000 Followern auf Instagram macht das Mädchen beim Tanzen eine überaus gute Figur.

Dass auch Motsi und Evgenij als Tanzpaar immer noch hervorragend funktionieren, zeigen die beiden in einem weiteren Insta-Reel, in dem sie gemeinsam ein Tänzchen im Schnee zum Besten geben.