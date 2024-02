Krasses Umstyling: So habt ihr Motsi Mabuse noch nie gesehen!

Ex-Profitänzerin Motsi Mabuse (42) überraschte ihre Fans und die Zuschauer bei "Let's Dance" mit hellblonder Haarpracht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Instagram nahm Motsi Mabuse ihre Fans und Follower bei ihrer irren Verwandlung mit.



War sie kurz vor der Kennenlernshow des RTL-Tanzformats "Let's Dance" noch mit kurzen schwarzbraunen Haaren zu sehen, so verblüffte ihr Look nur ein paar Sekunden später umso mehr.

"Natürlich blond" war die 42-Jährige nach ihrem Umstyling in der RTL-Maske plötzlich, um es mit dem Titel des bekannten Filmklassikers mit Reese Witherspoon (47) aus dem Jahr 2001 auszudrücken.

Das "Natürlich" kann man indes getrost streichen, denn bei Motsis neuer hellblonden Haarpracht handelt es sich wohl um eine Langhaar-Perücke.

Bei ihren Anhängern und teilweise auch prominenten Kollegen in der Kommentarspalte unter ihrem Post kommt ihr strahlender Farbwechsel jedenfalls megagut an. Neben vielen Flammen-Emojis gehen die meisten Nachrichten in Richtung: "Wow", "Love it" oder "Hammer"!