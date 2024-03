Wow! Darum macht Motsi Mabuse ihre Community in diesem Kleid ganz wuschig!

In diesem Jahr geht "Let's Dance" schon in die 17. Staffel. Motsi Mabuse (42) ist natürlich als Jurorin wieder mit dabei. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn so hat Motsi im wahrsten Sinne des Wortes Farbe in die Ausgabe von "Let's Dance" am gestrigen Freitagabend gebracht und sicherlich der ein oder anderen Tanzeinlage der Kandidaten die Show gestohlen.

Natürlich hatte sie das Outfit auch ihrer Community präsentiert, der daraufhin größtenteils die Worte fehlten. Denn außer kurzen, begeisterten Anmerkungen wie "Du rockst das!", "Wow! Großartig!" oder "Du siehst Hammer aus!" ist die Kommentarspalte fast nur voller Flammen - so heiß finden die Fans ihre Motsi!

Besonders gelobt wird dabei wie gesagt das Kleid, welches die 42-Jährige in der Show und auf den geteilten Fotos trägt: eng anliegend, tief ausgeschnitten und in einem strahlenden neongelb. Zwar trägt die Jurorin ja immer mal wieder gerne Gelb, aber noch nie war die Farbe so knallig!

"Was für ein geiles Kleid an einer tollen Frau!", "Aber was bitte ist das für eine Farbe!! Mega!!" oder "Diese Farbe steht dir so sehr", jubeln all die Follower begeistert, die nicht die Sprache verloren haben.