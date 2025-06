Motsi lästert über Evgenijs Gerät, aber dann gibt's die große Überraschung

In ihrem Reel hat sich Motsi (44) erst einmal ordentlich über Evgenij lustig gemacht. © Bild-Montage: Motsi Mabuse/Instagram

Es ging um ein Fitnessgerät, das Evgenij für das Gym der gemeinsamen Tanzschule im hessischen Kelkheim gekauft hatte.

"Mein Ehemann kauft ständig neue Sachen", meint Motsi in ihrer Insta-Story mit vielen Tränen lachenden Smileys. So richtig überzeugt schien sie also von der Neuerwerbung nicht zu sein. Ausprobiert hat sie das Gerät - man hält sich stehend an einem Griff fest, während mit den Beinen zwei auf Schienen laufende Platten gegen Widerstand hin- und herbewegt werden - dann aber doch.

Auf dem Reel, in dem sie den Test festgehalten hat, sieht Motsi allerdings alles andere als begeistert aus. Als die Community dann auch noch von ihr wissen möchte, wie das Gerät funktioniert, muss die "Let's Dance"-Jurorin aber passen.

"Leute, Ihr könnt mich doch nicht fragen, was das für ein Gerät ist und wie es funktioniert", meint sie lachend in einem weiteren Reel ihrer Story. "Ich verstehe nicht, was das ist."

Abends dann erzählt sie Evgenij von ihren Erfahrungen und dass sie den Umgang mit dem neuen Gerät irgendwie nicht so ganz verstanden hat.

Als ihr Mann dann anfängt, ihr die Benutzung zu erklären, muss Motsi furchtbar lachen und man merkt ihr an: So richtig ernst nimmt sie die Sache wirklich nicht.