Wegen "Let's Dance"-Tätigkeit? Motsi Mabuse rassistisch angefeindet

Motsi Mabuse (43) findet aktuell unter ihren Social-Media-Beiträgen immer wieder rassistische Kommentare. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es ist die Zeit des Jahres, in der die Leute meine Beiträge kommentieren und mir sagen, ich solle dahin zurückgehen, wo ich herkomme", beginnt die "Let's Dance"-Jurorin ihren Instagram-Beitrag auf Englisch.

Ob mit dieser "Zeit des Jahres" explizit ihre derzeitigen TV-Auftritte bei der RTL-Tanzshow gemeint sind, bleibt unklar, rein zeitlich liegt es aber durchaus nahe, das hier ein Zusammenhang besteht.

Wie dem auch sei, klar ist: Jene Netz-Anfeindungen sind Rassismus der widerlichsten Art!

Motsi Mabuse kam mit 18 Jahren alleine aus Südafrika nach Deutschland und lebt hier mittlerweile seit 25 Jahren. Mit ihrem ukrainischen Ehemann Evgenij Voznyuk (41) lebt sie schon seit längerer Zeit in der Nähe von Frankfurt am Main. Zusammen betreiben sie in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) eine eigene Tanzschule und haben eine Tochter.