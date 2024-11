Ihre Community feiert dieses Video: Das steckt hinter Motsi Mabuses grandiosem Lachanfall!

Frankfurt am Main - Ein Video mit einem völlig unkontrollierten Lachanfall von Motsi Mabuse (43) sorgt gerade für Heiterkeit in ihrer Community auf Instagram .

Dass Motsi Mabuse (43) - hier mit Ehemann Evgenij (40) - ist natürlich kein großes Geheimnis. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Was ist da denn passiert? Motsi war mit dem Tross der "Let's Dance"-Live-Tour gerade in Dortmund. Hier fand eine der letzten Shows des Jahres statt.

Und Motsi musste gegenüber ihrer Community ein Eingeständnis machen. Sie habe ja eigentlich fest vorgehabt, regelmäßig über die Events zu berichten und mittels eines Video-Blogs auch interessante Einblicke in den Backstage-Bereich der Tour zu vermitteln.

"Ich wollte unsere 'Let's Dance'-Tour vloggen", schrieb Motsi zum Reel. "Und jetzt sind wir schon in unserer letzten Woche ... Lasst es uns noch einmal 2025 versuchen." Dazu postete die 43-Jährige noch einige Tränen lachenden Emojis. Denn das Vorhaben ist ja offensichtlich ziemlich ins Wasser gefallen.

Zwar hatte Motsi noch von der Premiere berichtet, doch dann kam nichts mehr. Und am heutigen Dienstag steht bereits die letzte Vorstellung in Deutschland in Düsseldorf an, dann geht's es zum Finale am kommenden Donnerstag in Zürich.

Anschließend dauert es wieder ein ganzes Jahr, ehe die bereits für 2025 angekündigte Tour Anfang November startet.