Motsi Mabuse optisch verwandelt! So habt Ihr die "Let's Dance"-Ikone noch nie gesehen
Köln - Bei "Let's Dance" zeigt sich Motsi Mabuse (45) regelmäßig in extravaganten Outfits und optisch wie aus dem Ei gepellt. Jetzt hat sich die RTL-Ikone allerdings von einer ganz anderen, natürlichen Seite gezeigt – hättet ihr die Jurorin so erkannt?
Seit mittlerweile 15 Jahren hat die Profitänzerin schon ihren festen Platz zwischen Knallhart-Juror Joachim Llambi (61) und Paradiesvogel Jorge Gonzales (58) – SO hat sie sich aber noch nie gezeigt.
In einem neuen Video ihres Formats "Motsi trifft" geht es eigentlich zunächst um "Let's Dance"-Profitänzer Alexandru Ionel (31). Allerdings geraten die Fragen an den Ehemann von Tänzerin Patricija Ionel (31) schnell in den Hintergrund.
Vielmehr bekommt Motsis optische Verwandlung jede Menge Aufmerksamkeit! Denn statt Kleid und Schminke präsentiert sich die 45-Jährige in grauem Oversized-Pullover, ungeschminkt, mit kurzen Haaren ohne Perücke!
"Let's Chat – ganz ohne Filter. Motsi trifft! Erst Talk, dann Glam! Direkt aus der Garderobe – ein kleiner Einblick, bevor es wieder auf die Bühne geht", heißt es zum Video.
Die Reaktion ihrer Fans fällt dabei eindeutig aus!
Motsi Mabuse bringt Fans mit Nature-Look zum Beben
Innerhalb kürzester Zeit erobert Motsi die Herzen ihrer Fangemeinde, die sich in der Kommentarspalte mit positivem Feedback regelrecht überschlägt.
Einer Userin antwortet sie sogar persönlich. Auf den Kommentar "Liebe Motsi so natürlich finde ich sehr schön" gibt es als Antwort drei Herzchen und ein liebes "Vielen Dank".
Ihren neuen, ungewohnten Look wird die Jurorin vorerst nur im Backstage lassen. Schon am Freitagabend wird sich der Publikumsliebling dann wieder in einem Gala-Outfit von seiner besten Seite zeigen.
"Let's Dance" läuft wie gewohnt am Freitagabend ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Parallel dazu kann die Show aber auch wieder im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa