Motsi Mabuse optisch verwandelt! So habt Ihr die "Let's Dance"-Ikone noch nie gesehen

Köln - Bei " Let's Dance " zeigt sich Motsi Mabuse (45) regelmäßig in extravaganten Outfits und optisch wie aus dem Ei gepellt. Jetzt hat sich die RTL-Ikone allerdings von einer ganz anderen, natürlichen Seite gezeigt – hättet ihr die Jurorin so erkannt?

Seit 15 Jahren ist Motsi Mabuse (2.v.r.) regelmäßig am Freitagabend bei "Let's Dance" zu sehen. © Thomas Banneyer/dpa

Seit mittlerweile 15 Jahren hat die Profitänzerin schon ihren festen Platz zwischen Knallhart-Juror Joachim Llambi (61) und Paradiesvogel Jorge Gonzales (58) – SO hat sie sich aber noch nie gezeigt.

In einem neuen Video ihres Formats "Motsi trifft" geht es eigentlich zunächst um "Let's Dance"-Profitänzer Alexandru Ionel (31). Allerdings geraten die Fragen an den Ehemann von Tänzerin Patricija Ionel (31) schnell in den Hintergrund.

Vielmehr bekommt Motsis optische Verwandlung jede Menge Aufmerksamkeit! Denn statt Kleid und Schminke präsentiert sich die 45-Jährige in grauem Oversized-Pullover, ungeschminkt, mit kurzen Haaren ohne Perücke!

"Let's Chat – ganz ohne Filter. Motsi trifft! Erst Talk, dann Glam! Direkt aus der Garderobe – ein kleiner Einblick, bevor es wieder auf die Bühne geht", heißt es zum Video.

Die Reaktion ihrer Fans fällt dabei eindeutig aus!