Unglaublich süß: Motsi Mabuse postet Video, das die Fans zu Tränen rührt!

Frankfurt am Main - Ein Reel, das Motsi Mabuse (42) am Wochenende mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat, sorgt gerade für feuchte Augen.

"Meine Liebe, meine beiden Lieben", antwortet Evgenij ergriffen in der Kommentarspalte. Bei so viel Familienidylle kochen die Emotionen in der Community natürlich über, wie die vielen Herzen und verliebt schauenden Emojis beweisen.

In Englisch kommentiert Motsi das Video mit den Worten: "Wir sind zurück in der Küche. Vater-und-Prinzessin-Tanz!!! Absolut nichts schlägt es, mit diesen beiden zu Hause zu sein." "Papas Mädchen", ergänzt die "Let's Dance"-Jurorin dann noch mit jeder Menge Herzchen.

Aber was hat es eigentlich mit Motsis "Wir sind zurück in der Küche" auf sich? Ganz einfach: Im Hause Mabuse/Voznyuk scheint die Küche der beliebteste Ort für ein spontanes Tänzchen zu sein.

Erst kürzlich hat das Paar ein Reel geteilt, in dem man die beiden in der Küche zu Sophie Ellis-Bextors "Murder On The Dancefloor" abgehen sieht.

"Eure Küche lädt anscheinend immer zu einem Tänzchen ein, super!", freut sich dann auch ein Follower. Da sind wir doch gespannt, wann das nächste Video aus der "Tanz-Küche" gepostet wird ...