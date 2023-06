Motsi Mabuse tanzt mit "fremdem" Mann und macht ehrliches Geständnis

Was war da los? Auf ihrem Instagram-Account zeigte sich Motsi Mabuse kürzlich freudig tanzend mit einem Mann - der war aber nicht ihr Gatte Evgenij Voznyuk.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Köln - Nanu, was macht Motsi Mabuse (42) denn da? Wer die "Let's Dance"-Punktrichterin kennt, weiß, dass sie für das Tanzen brennt. Doch während sie in der Regel ausschließlich mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk (39) übers Parkett schwebt, sah man sie nun freudig tänzelnd mit einem anderen. Was war da los?

Motsi Mabuse (42) liebt das Tanzen - auch mit anderen Männern. © Joshua Sammer/Getty Images Europe-Pool/dpa Das innige Tänzchen gab es am Dienstagabend auf Motsis Instagram-Kanal zu bestaunen. Schnell wurde beim Hinsehen klar, dass es sich bei ihrem Partner keinesfalls um ihren Gatten handelte. Der zweite Blick machte dann aber bereits klar, wer da Händchen haltend an der Seite der 42-Jährigen schwofte. Bei dem "Fremden" handelte es sich nämlich um Sänger und Schauspieler Tom Beck (45), der unter anderem bei der RTL-Kultshow "Alarm für Cobra 11" mitwirkte. Die beiden Promis schienen bei ihrem tänzerischen Tête-à-Tête sichtlich Freude zu haben. Für den eigentlichen Anlass, zu dem die beiden zusammengekommen waren, half er ihnen aber nur wenig. Denn keinesfalls hatten sich Motsi und Tom in privater Absicht miteinander verabredet. Das Insta-Tänzchen entstand Backstage und als "Aufwärmen" zu den Dreharbeiten zur Musik-Show "That's my Jam", die von den Kaulitz-Zwillingen Bill und Tom (beide 33) moderiert wird. In deren vorerst letzter Folge duellierten sich schließlich Motsi und Tom als Team mit Clemens Rehbein und Philipp Dausch (beide 30) von der Band "Milky Chance". Motsi Mabuse Motsi Mabuse wird bei Q&A sehr persönlich: Es geht um Liebe und Tod Ehrlicherweise musste die Mutter einer vierjährigen Tochter dann aber zugeben, dass das schwungvolle Aufwärmprogramm nur wenig taugte: "Ich habe mich für die falsche Show aufgewärmt", verriet sie in ihrem Instagram-Beitrag reumütig und gab an, demnächst vielleicht doch lieber ihren bewährten Tugenden treu zu bleiben. Während ihr Show-Auftritt nur bedingt von Erfolg gekrönt war, gab es aufgrund von Toms Tanzkünsten aber direkt eine ganz besondere Aufforderung der gebürtigen Südafrikanerin.

Motsi Mabuse nimmt Misserfolg bei "That's my Jam" mit Humor und spricht Einladung an Tom Beck aus