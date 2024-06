Motsi und Evgenij lassen es beim Tanz heftig knistern: Community feiert dieses Video!

Frankfurt am Main - Motsi Mabuse (43) und Ehemann Evgenij Voznyuk (40) sind schon ein tolles Paar - und offenbar immer noch schwer verliebt. Das zeigt sich jetzt wieder auf schöne Art und Weise in einem Reel, welches Motsi mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat und das diese gerade groß feiert.

Natürlich sind die Follower hin und weg vom Video, wie die vielen Herzen und verliebten Emojis in der Kommentarspalte zeigen.

"Ich kann nicht aufhören zu lächeln", schreibt Motsi auf Englisch zum Reel. "Momente wie diese erinnern mich daran, warum wir so verbunden sind." Dazu setzt sie unter anderem die Hashtags #LoveAndDance und #CoupleGoals.

"Man spürt Euren Vibe" oder "Traumtanzpaar! Ich lieb's einfach", heißt es da. "Soooo viel Liebe in einem Tanz, so viel, dass man sie spüren kann", lautet ein anderer Kommentar. "So sehenswert und cool und schön - ihr versprüht diese innige Verbundenheit und Liebe", freut sich eine weitere Followerin.

Seit fast zehn Jahren sind Motsi und Evgenij jetzt ein Paar. Zuvor war die "Let's Dance"-Jurorin mit dem Tänzer Timo Kulczak (47) verheiratet. Im Herbst 2014 hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben, nicht viel später waren Evgenij und Motsi offiziell zusammen. Zuvor hatten die sie bereits mehrere Jahre lang als Paar im Profibereich getanzt.