Nächster TV-Hammer um Motsi Mabuse: "Let's Dance"-Jurorin kriegt zweite Show im WDR
Köln - Eineinhalb Jahrzehnte sitzt Motsi Mabuse (45) schon hinterm Jury-Pult bei "Let's Dance". Ende des Jahres wird es bei der Profitänzerin aber richtig privat: Sie bekommt ein zweites eigenes TV-Format.
Schon vor vier Monaten hatte der Westdeutsche Rundfunk aus Köln angekündigt, die 45-Jährige mit einem Female-Empowerment-Experiment auf Sendung zu schicken.
Inzwischen ist auch der Name klar: "Vibes - Find Your Fire" wird die Show heißen und Ende 2026 im TV zu sehen sein.
Jetzt folgt allerdings der nächste große TV-Knall um den Publikumsliebling! Einem Bericht von BILD zufolge produziert der WDR derzeit eine zweite Serie mit Motsi Mabuse.
"Ich glaube, viele Menschen kennen die laute, starke, lustige Motsi. Aber hinter jeder starken Frau steckt eben auch ein Mensch mit Zweifeln, Emotionen und ganz normalen Herausforderungen", erklärt Motsi Mabuse.
In der sechsteiligen Doku soll sich alles um Motsi und Schwester Otlile (35) drehen. Unter dem Titel "Motsi & Oti - Meet the Mabuses" wird sich die Kollegin von Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) dann von einer ganz anderen Seite zeigen.
Insgesamt 13 Familienmitglieder sollen demnach Teil der Dokumentation sein, heißt es.
Motsi Mabuse springt aus dem Schatten von "Let's Dance"
Tatsächlich sollen auch schon die ersten Dreharbeiten in London - dem Wohnort von "Oti" und Ehemann Marius - und dem hessischen Taunus - hier lebt Motsi Mabuse mit Ehemann Evgenij Voznyuk (42) - im Kasten sein.
Eines ist der RTL-Jurorin im Rahmen der Doku ganz besonders wichtig. Nämlich zu vermitteln, dass es keinen Perfektionismus brauche, um erfolgreich zu werden. "Mir ist wichtig zu zeigen, dass man nicht perfekt sein muss, um glücklich oder erfolgreich zu sein."
Zusammen reisen die Schwestern unter anderem in die Heimat nach Südafrika, statten Mama Dudu (71) und Papa Peter (75) einen Besuch ab.
Ganz anders geht es im Format "Vibes - Find your Fire" zur Sache. Innerhalb von zwölf Tagen will Motsi in einem Haus am Meer neun Frauen neues Leben einhauchen und dabei unterstützen, sich selbst weiterzuentwickeln.
"Die Frauen reden ehrlich über ihre Schmerzen, Ängste oder Unsicherheiten. Viele Frauen funktionieren einfach nur noch. Zu sehen, wie jemand plötzlich wieder anfängt, sich selbst zu sehen und zu spüren, das bewegt mich extrem."
Beide Formate sollen in diesem Herbst an den Start gehen.
Titelfoto: privat/WDR Westdeutscher Rundfunk/obs