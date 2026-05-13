Nächster TV-Hammer um Motsi Mabuse: "Let's Dance"-Jurorin kriegt zweite Show im WDR

Köln - Eineinhalb Jahrzehnte sitzt Motsi Mabuse (45) schon hinterm Jury-Pult bei " Let's Dance ". Ende des Jahres wird es bei der Profitänzerin aber richtig privat: Sie bekommt ein zweites eigenes TV-Format.

Motsi Mabuse (45) gehört mittlerweile zum festen Cast von "Let's Dance", sitzt seit 2011 hinterm Jury-Pult. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schon vor vier Monaten hatte der Westdeutsche Rundfunk aus Köln angekündigt, die 45-Jährige mit einem Female-Empowerment-Experiment auf Sendung zu schicken.

Inzwischen ist auch der Name klar: "Vibes - Find Your Fire" wird die Show heißen und Ende 2026 im TV zu sehen sein.

Jetzt folgt allerdings der nächste große TV-Knall um den Publikumsliebling! Einem Bericht von BILD zufolge produziert der WDR derzeit eine zweite Serie mit Motsi Mabuse.

"Ich glaube, viele Menschen kennen die laute, starke, lustige Motsi. Aber hinter jeder starken Frau steckt eben auch ein Mensch mit Zweifeln, Emotionen und ganz normalen Herausforderungen", erklärt Motsi Mabuse.

In der sechsteiligen Doku soll sich alles um Motsi und Schwester Otlile (35) drehen. Unter dem Titel "Motsi & Oti - Meet the Mabuses" wird sich die Kollegin von Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) dann von einer ganz anderen Seite zeigen.

Insgesamt 13 Familienmitglieder sollen demnach Teil der Dokumentation sein, heißt es.