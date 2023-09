Rührender Hintergrund: Motsi Mabuse erfüllt sich einen ihrer größten Träume!

Frankfurt am Main - Motsi Mabuse (42) schlägt neuen Karriereweg ein! Neben ihren zahlreichen tänzerischen Tätigkeiten und Auftritten im Showbusiness widmete sich die Frohnatur nun auch einem absoluten Herzensprojekt.

In ihrem Werk wird ein Mädchen mithilfe ihrer lockigen Haare zu einer Superheldin. Von ungefähr kommt diese Geschichte nicht, sie hat vielmehr einen rührenden wie fürsorglichen Hintergrund.

Mit ihrem Kinderbuch "Magie im Haar" erfüllt sie sich dabei einen ihrer größten Träume, wie sie auf Instagram ihrer Community berichtet: "Seitdem ich Mutter geworden bin, habe ich eine Vielzahl von Kinderbüchern gelesen. Jedes Mal, wenn ich ein Buch las, klopfte ein Traum an mich, dass ich eines Tages ein Kinderbuch schreiben möchte."

Motsi Mabuse ist unter anderem auch für ihre tollen und ausgefallenen Frisuren bekannt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Fünf Jahre ist ihr Sprössling mittlerweile alt und die ist vor allem mit einer Sache überhaupt nicht zufrieden - ihrer Lockenpracht! Aus diesem Grund wollte sich Mama Motsi etwas einfallen lassen, um ihrer Tochter dabei zu helfen, sich in ihrem eigenen Körper wohlzufühlen.

"Meine Idee war: Wie kann ich das so machen, dass sie sich verliebt in ihre eigenen Haare?", erklärt die ehemalige Profitänzerin in einem RTL-Interview. Die Haar-Situation ihrer Tochter kann Motsi dabei total nachvollziehen, denn auch sie hat sich jahrelang ihre Haare geglättet, wie sie weiter schildert.

Erst im Jahr 2012 habe sie beschlossen, ihrem wunderschönen Naturhaar diese Strapazen nicht mehr anzutun, weil sie schließlich registriert habe, wie schädlich dies für ihre Kopfhaut und für ihre Haare war.

Das Ergebnis ist nun jenes tolle Kinderbuch, das als strahlendes Beispiel für ihre Tochter, aber auch für alle anderen Kinder dienen soll, sich für sein eigenes Äußeres in keinem Fall zu schämen.

Ab dem 29. September sind ihre liebevollen Ausführungen zur Superheldin mit Lockenmähne in allen Bücherfachhandlungen zu finden. Auf etwaigen Online-Plattformen ist die Kinderliteratur schon jetzt vorbestellbar.