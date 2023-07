Mr. Germany Sasha Sasse wieder in Halle: So kannst Du mit ihm gemeinsam "atmen"

Halle (Saale) - Sasha Sasse wurde 2018 zu Mr. Germany gewählt. Seitdem ist viel passiert - sein Leben hat sich in den vergangenen Jahren komplett gewandelt.

Sasha möchte seine Erfahrungen mit den Menschen in Halle und Umgebung teilen und gibt einen "Breathwork"-Kurs am kommenden Mittwoch, dem 19. Juli, um 20.15 Uhr im clever fit Halle-Neustadt.

Von seinen Reisen hat er etwas Besonderes mitgebracht: "Breathwork", eine Atemtechnik, um sich zu entspannen und zu aktivieren. Indem man tief in den Bauch (Zwerchfell) atmet, können angeblich Stress, Schmerzen und Traumata gelöst werden.

Seit Dezember 2022 lebt er auf Bali und bereist die Welt. Für die nächsten zwei bis drei Wochen macht er einen kurzen Zwischenstopp in seiner Heimat Halle.

Sasha bei seinen täglichen Yoga-Übungen auf Bali. © Screenshot/Instagram/sasha_sasse

In seiner Instagram-Story erzählt er, worum es geht: "Vielleicht hast Du schon mal einen Konfuzius-Meister gesehen oder einen Karate-Meister, die mit ihrer bloßen Hand Bretter durchschlagen, sogar Steinblöcke. Oder vielleicht hast Du schon mal Wim Hof gesehen, der die ganzen Weltrekorde im Eisbaden aufgestellt hat. Dann fragt man sich: Wie machen die das? Und eines der großen Geheimnisse von diesen Menschen ist, die richtige Atemtechnik zu nutzen."

Wer Lust hat, im stressigen Alltag mal abzuschalten und Neues auszuprobieren, kann die "Breathwork"-Session gemeinsam mit Sasha erleben. Und das sei keiner dieser Kurse, die viel Geld kosten. Jeder könne mitmachen und noch etwas Gutes tun, wie der Weltenbummler in seiner Instagram-Story erzählt.

"Zum Schluss wird es eine kleine Box geben, da kann jeder so viel reinstecken, wie es sich für ihn gut anfühlt. Und das Geld, was wir zusammenbekommen, das spenden wir dann an das Kinderhospiz Halle."

Sasha freut sich schon auf seine Teilnehmer. "Wenn Du jetzt gerne rausfinden möchtest, wie Du Deine physischen und mentalen Grenzen überschreiten kannst, dann komm am Mittwoch vorbei. Und dann machen wir gemeinsam eine wunderschöne 'Breathwork'-Session. Ich darf Dich ein bisschen zu Deiner inneren Kraft führen und Du wirst überrascht sein, was alles möglich ist. In diesem Sinne: Ich freu mich, Dich zu sehen."

Es ist auch eine Chance, Sasha persönlich kennenzulernen und etwas von seinen Erfahrungen mitzunehmen, bevor es für ihn wieder weiter auf Reisen geht.