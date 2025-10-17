Nach Tod von Jack White: Promis trauern um verstorbenen Hit-Produzent

Berlin - Mit Trauer und Bestürzung haben Prominente und Weggefährten auf den Tod des erfolgreichen deutschen Musikproduzenten Jack White (†85) reagiert.

Carmen Geiss (60) war laut eigener Aussage im Jahr 2015 Trauzeugin von Jack White (†85) und dessen vierter Ehefrau Rafaella Nussbaum (40). © Screenshot/Instagram/carmengeiss

"Ich kann es kaum glauben, dass du nicht mehr da bist", schrieb Carmen Geiss (60) bei Instagram. White war im Alter von 85 Jahren in Berlin gestorben.

Geiss erinnerte mit Fotos an den Hochzeitstag von White und seiner vierten Ehefrau Rafaella Nussbaum (40) im Jahr 2015. Damals war sie laut eigenen Angaben Trauzeugin. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt.

"85 Jahre – ein ganzes Leben voller Musik, Leidenschaft und Träume … und jetzt bist du gegangen. Ich bin zutiefst erschüttert und mir fehlen einfach die Worte", schrieb Geiss weiter. White werde immer einen Platz in ihrem Herzen haben.

Der als Horst Nußbaum in Köln geborene gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Polizisten waren am Donnerstagmorgen nach einem Anruf aus dem häuslichen Umfeld zum Haus von White in Berlin gerufen worden.

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, wie ein Sprecher sagte. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Suizid aus.

Schauspieler Ralf Moeller (66) sagte der Bild zum Tod von White: "Ich kann das gar nicht glauben". Noch am Wochenende habe er ihn in dessen Lieblingsrestaurant in Berlin gesehen und mit ihm gesprochen.