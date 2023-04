Muss er sich bald selbst retten? TV-Koch Frank Rosin wird Michelin-Stern entzogen!

Dazu zählt auch das "Rosin". In der Bewertung konnte Franks das Etablissement aber nur dreieinhalb von fünf möglichen Punkten abstauben.

Der TV-Koch, der in Dorsten geboren wurde, eröffnete das "Rosin" bereits 1991. Das Restaurant erfreut sich seit vielen Jahren überregionaler Bekanntheit und erhielt im Jahr 2003 seinen ersten Michelin-Stern. 2011 folgte der Zweite, der nun allerdings wieder entzogen wurde.

Rosin steht mit diesem Schicksal jedoch nicht alleine da. Deutschlandweit wurden von Michelin in 27 weiteren Fällen Sterne gestrichen. Zeitgleich wurden aber auch 334 neue Auszeichnungen verteilt. Großer Sieger dabei: das Restaurant "Jan" in München, das gleich drei Sterne erhielt.

"Die Qualität war nicht mehr auf dem Niveau wie in den vergangenen Jahren", lautete die Begründung des Fachmagazins. Ein bitteres Urteil.

Nun ist es amtlich: Der Gourmet-Tempel des Star-Kochs in Dorsten darf nur noch einen statt zwei Sterne führen.

Bei der TV-Show "The Taste" hatte der 56-jährige Star-Koch (r.) erst kürzlich aus Zeitgründen seinen Kochlöffel an den Nagel gehängt. © Henning Kaiser/dpa

"In die aromatische Kreativküche haben sich Routine und Stagnation eingeschlichen", so das kritische Urteil des Magazins im Hinblick auf die Speisekarte des TV-Kochs, die den Feinschmeckern "auffallend bekannt" vorkam.

Rosin zählt zu den bekanntesten Fernsehköchen in Deutschland. Seit 2007 tritt er in zahlreichen TV-Shows in Erscheinung. Mit "Rosins Restaurants" erhielt der 56-Jährige vor über zehn Jahren sogar sein eigenes Format bei Kabel eins.

Hier rückt der Sternekoch immer wieder an, wenn mittelmäßig bis sehr schlecht laufende Lokale und Hotels rettende Hilfe benötigen. Mit einem Rundum-Coaching weist er den Verantwortlichen den Weg aus der Krise.

In der Show "The Taste", in denen Hobbyköche um die Wette kochen, war er bis zur vergangenen Staffel als Juror vertreten.

Aus Zeitgründen hatte er hier seinen Kochlöffel allerdings erst kürzlich an den Nagel gehängt.