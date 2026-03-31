Mutiger Rollentausch von "Let's Dance"-Star: Dieser Sieger arbeitet jetzt als Zirkusdirektor

Köln - Viereinhalb Jahre nach seinem fulminanten Sieg bei " Let's Dance " wagt Athlet René Casselly (29) einen Rollentausch der besonderen Art und ist dabei auf prominente Hilfe von Fabian Hambüchen (38) angewiesen.

René Casselly stand bereits mit Schwester Merrylu (M.) im Zirkus Crone auf der Bühne. © Sven Hoppe/dpa

Zusammen mit Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (37) hatte sich der ehemalige Kunstturner damals den Titel "Dancing Star" abgeholt, jetzt will er zurück in seinen alten Job.

Denn: Der 29-Jährige übernimmt Ende des Jahres für vier Wochen mit seinem Zirkus "Flic Flac by René Casselly" das Festival der Artisten in Kassel.

Für die "Ninja Warrior"-Legende ist es zeitgleich eine Rückkehr in bekannte Gefilde. Bereits in seiner Kindheit war der 29-Jährige Teil der Manage. Das Rad neu erfinden will er mit seinem Programm aber nicht.

"Ich will dabei den Zirkus nicht neu erfinden, aber moderner – oder anders – machen. Ich möchte die beste Show machen, die Flic Flac je gesehen hat", erklärt er im Interview mit RTL.

Prominente Unterstützung erhofft er sich dabei auch von Kumpel Fabian Hambüchen, der selbst zum Zirkusartisten wird.