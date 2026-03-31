Mutiger Rollentausch von "Let's Dance"-Star: Dieser Sieger arbeitet jetzt als Zirkusdirektor
Köln - Viereinhalb Jahre nach seinem fulminanten Sieg bei "Let's Dance" wagt Athlet René Casselly (29) einen Rollentausch der besonderen Art und ist dabei auf prominente Hilfe von Fabian Hambüchen (38) angewiesen.
Zusammen mit Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (37) hatte sich der ehemalige Kunstturner damals den Titel "Dancing Star" abgeholt, jetzt will er zurück in seinen alten Job.
Denn: Der 29-Jährige übernimmt Ende des Jahres für vier Wochen mit seinem Zirkus "Flic Flac by René Casselly" das Festival der Artisten in Kassel.
Für die "Ninja Warrior"-Legende ist es zeitgleich eine Rückkehr in bekannte Gefilde. Bereits in seiner Kindheit war der 29-Jährige Teil der Manage. Das Rad neu erfinden will er mit seinem Programm aber nicht.
"Ich will dabei den Zirkus nicht neu erfinden, aber moderner – oder anders – machen. Ich möchte die beste Show machen, die Flic Flac je gesehen hat", erklärt er im Interview mit RTL.
Prominente Unterstützung erhofft er sich dabei auch von Kumpel Fabian Hambüchen, der selbst zum Zirkusartisten wird.
Kneift Fabian Hambüchen vor Herausforderung?
Seite an Seite werden René und Fabian unter anderem auf einem Schleuderbrett für offene Münder sorgen. Allerdings hat der Ex-Olympiasieger damit noch seine Probleme ...
"Es ist sauschwer. (...) Aber das Timing zu finden, die meiste Energie mitzunehmen, das ist halt Übungssache. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen einfacher", stellt Fabian Hambüchen nach seinen ersten Trainingseinheiten klar.
Die Hoffnung aufgeben kommt für Turnpartner René aber nicht in die Tüte - dafür ist bis zum ersten Showauftritt noch viel zu viel Zeit. "Es ist ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Mensch, und das ist das Schwierige dabei. (...) Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Trainingseinheiten, aber ich hoffe, dass er Bock hat."
Vom 10. Dezember bis 10. Januar 2027 schlüpft René Casselly schließlich in seine neue Rolle als Zirkusdirektor.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa