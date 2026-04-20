Mutter hat Vater erschossen: Charlize Theron über schrecklichste Nacht ihres Lebens

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Hollywood-Star Charlize Theron (50) spricht offen über den Moment, der sie wohl für immer geprägt hat: die Nacht, in der ihre Mutter Gerda (72) ihren gewalttätigen Vater Charles aus Notwehr erschossen hat! In einem neuen Interview teilt sie Details über das Familiendrama.

Gerda Maritz (72, l.) und Charlize Theron (50) haben Schreckliches durchlebt. © IMAGO / UPI Foto

"Ich denke, über diese Dinge sollte gesprochen werden, weil es anderen Menschen das Gefühl gibt, nicht allein zu sein", erklärte die Schauspielerin kürzlich gegenüber The New York Times. Von den grausamen Ereignissen im Familienheim nahe Benoni (Südafrika) ließe sie sich aber inzwischen nicht mehr "verfolgen".

An einem Abend im Jahr 1991 sei sie (damals 15 Jahre alt) mit ihrer Mutter Gerda Jacoba Aletta Maritz in einem Kino gewesen. Auf dem Rückweg hätten die beiden bei ihrem Onkel angehalten, wo dieser sowie Charles bereits betrunken gewesen sein sollen. Da die damalige Teenagerin dringend auf die Toilette musste, sei sie ohne Begrüßung hineingestürmt - was ihr Vater als große Respektlosigkeit empfunden habe.

Zurück zu Hause habe Charlize Theron bereits geahnt, dass sie Ärger kriegt. Ihre Mutter habe sie gebeten, ihren Vater zu erzählen, dass sie bereits schlafen würde. "Ich wusste einfach, dass etwas Schlimmes passieren würde", so Theron.

Als Charles mit seinem Bruder im Schlepptau zurückkehrte, habe er sich mit Schüssen auf die Haustür Zutritt verschaffen wollen. Ihre Mutter sei daraufhin zum Tresor gerannt, habe eine Waffe geholt und zu Charlize ins Schlafzimmer gestürmt. "Wir beide hielten die Tür mit unseren Körpern fest, weil sie nicht abgeschlossen war", erklärte sie. Dann fing Charles an, durch die Tür zu schießen!