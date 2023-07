Mutter nimmt ihr Baby mit in den Bierkönig: Ballermann-Star reagiert sofort

Jürgen Milski sorgt im Netz mit dem Foto von einer Mutter, die ihr Baby mit in den Bierkönig genommen hat, für heftige Reaktionen.

Von Nicole Reich

Palma de Mallorca (Spanien) - Laute Musik, Gedrängel, teils betrunkene Feierwütige und mittendrin: ein kleines Baby. Was klingt, als würde es nicht zusammenpassen, hat sich jüngst offenbar genau so im Bierkönig am Ballermann zugetragen.

Jürgen Milski (59) hat im Netz das Foto einer Mutter geteilt, die ihr Baby mit in den Bierkönig auf Mallorca genommen hat. © Instagram/Jürgen Milski Dabei hat kein Geringerer als Malle-Star Jürgen Milski (59) ein Foto der fraglichen Szene bei Instagram geteilt und in den Kommentaren damit eine heftige Debatte losgetreten. So ist auf dem Schnappschuss, den Milski mutmaßlich selbst aufgenommen hat, eine Frau zu sehen, die ein Baby auf dem Arm hält. Währenddessen steht sie inmitten der Menschenmenge im Bierkönig. Auf den umstehenden Tischen im dichten Gewimmel befinden sich (teils bereits geleerte) Gläser und Flaschen, in denen literweise alkoholische Getränke ausgeschenkt werden. Promis & Stars Am 51. Geburtstag beweist diese Hollywood-Schönheit: Das Alter ist nur eine Zahl! Das Gesicht der Frau sowie eines Mannes, der in einem Bierkönig-T-Shirt direkt neben ihr sitzt, sind nachträglich mit Emojis zensiert worden. Das an einer Trinkflasche nuckelnde Baby auf dem Arm der Mutter ist hingegen gut zu erkennen. Für Milski ist die Szenerie ein echtes Unding, so kommentierte er empört: "Ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber so was geht gar nicht! Für so etwas habe ich null Verständnis!"

Jürgen Milski sorgt mit Bierkönig-Foto für Empörung im Netz

Jürgen Milski heizt den Feiernden im Bierkönig seit vielen Jahren als Partysänger ein. © Montage: Instagram/Screenshot/Jürgen Milski Auch in der Kommentarspalte unter dem Bild sind sich die User einig, dass eine XXL-Disko wie der Bierkönig alles andere als ein geeignetes Umfeld für ein schätzungsweise gerade mal sechs Monate altes Kind ist. "Geht gar nicht! Wieso lässt man so jemanden überhaupt rein?", zeigen sich die User fassungslos. Sie sehen in diesem Fall nicht nur die Mutter, sondern auch die Veranstalter in der Verantwortung. Tatsächlich greifen die spanischen Behörden seit 2022 immer härter auf der Partymeile durch, um dem Image vom Sauftourismus entgegenzuwirken. Promis & Stars Tom Holland gesteht: "Ich war auf jeden Fall alkoholabhängig!" Demnach ist der Einlass in Clubs und Diskotheken wie dem Bierkönig oder dem bekannten Megapark eigentlich erst ab 18 Jahren gestattet. Vereinzelte Ausnahmen ziehen wohl, wenn sich Kinder und Jugendliche in Begleitung von Volljährigen beziehungsweise Erziehungsberechtigten befinden.

User üben scharfe Kritik an Mutter: "Schämen muss man sich"