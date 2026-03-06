Mutter verliert 40 Kilo in acht Monaten: Doch die Abnehmspritze hat auch Schattenseiten

Influencerin Alina Friederichs hat 40 Kilo in acht Monaten mit der Abnehmspritze abgenommen. Doch das Medikament hat auch Nebenwirkungen.

Von Jana Steger

Hamburg - Fast 40 Kilo hat Influencerin Alina Friederichs in den letzten acht Monaten abgenommen. Geholfen hat ihr dabei die Abnehmspritze. Doch das Medikament hat nicht nur positive Effekte.

Influencerin Alina Friederichs hat 40 Kilo in acht Monaten mit der Abnehmspritze abgenommen. © Bildmontage: Screenshot Instagram/alinafrie "Die ersten Nebenwirkungen waren starke Übelkeit, Völlegefühl, Kopfschmerzen, ultra müde, Haarausfall", beichtet Alina bei "deep und deutlich". Bis die Wirkung überhaupt einsetzte, dauerte es knapp drei Wochen. "Man hat einfach weniger Appetit." Als Abnehmspritzen werden verschreibungspflichtige Medikamente bezeichnet. Einige Präparate wurden ursprünglich zur Behandlung von Diabetes Typ II eingesetzt. Die Spritze ist teuer und kann einige Nebenwirkungen hervorrufen. Ihr Gewicht habe sich vor allem nach dem Auszug von zu Hause und mit Beginn eines Jobs in der Gastronomie immer weiter gesteigert. Verschiedenste Abnehmmethoden führten jedoch nie zum Ziel. Auch "Food Noise", eine Essstörung, bei der sich die Gedanken die ganze Zeit ums Essen drehen, stellte für Alina eine zusätzliche Herausforderung dar. Mit der Abnehmspritze sind nun auch diese Gedanken fort. Promis & Stars Darum war "Notruf Hafenkante" für Rhea Harder-Vennewald ein doppelter Glücksgriff Mittlerweile ist die Influencerin seit Jahren glücklich verheiratet, hat zwei Kinder. Durch den Gewichtsverlust könne sie wieder mit ihren Kindern auf dem Spielplatz toben, statt nur auf der Bank zu sitzen.

Gewichtsverlust durch Abnehmspritze: Langzeitfolgen bisher kaum bekannt