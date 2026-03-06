Mutter verliert 40 Kilo in acht Monaten: Doch die Abnehmspritze hat auch Schattenseiten
Hamburg - Fast 40 Kilo hat Influencerin Alina Friederichs in den letzten acht Monaten abgenommen. Geholfen hat ihr dabei die Abnehmspritze. Doch das Medikament hat nicht nur positive Effekte.
"Die ersten Nebenwirkungen waren starke Übelkeit, Völlegefühl, Kopfschmerzen, ultra müde, Haarausfall", beichtet Alina bei "deep und deutlich". Bis die Wirkung überhaupt einsetzte, dauerte es knapp drei Wochen. "Man hat einfach weniger Appetit."
Als Abnehmspritzen werden verschreibungspflichtige Medikamente bezeichnet. Einige Präparate wurden ursprünglich zur Behandlung von Diabetes Typ II eingesetzt. Die Spritze ist teuer und kann einige Nebenwirkungen hervorrufen. Ihr Gewicht habe sich vor allem nach dem Auszug von zu Hause und mit Beginn eines Jobs in der Gastronomie immer weiter gesteigert. Verschiedenste Abnehmmethoden führten jedoch nie zum Ziel.
Auch "Food Noise", eine Essstörung, bei der sich die Gedanken die ganze Zeit ums Essen drehen, stellte für Alina eine zusätzliche Herausforderung dar. Mit der Abnehmspritze sind nun auch diese Gedanken fort.
Mittlerweile ist die Influencerin seit Jahren glücklich verheiratet, hat zwei Kinder. Durch den Gewichtsverlust könne sie wieder mit ihren Kindern auf dem Spielplatz toben, statt nur auf der Bank zu sitzen.
Gewichtsverlust durch Abnehmspritze: Langzeitfolgen bisher kaum bekannt
Doch über die Langzeitfolgen der Abnehmspritze ist bislang kaum etwas bekannt. Trotzdem hat sich Alina dafür entschieden und bereue es nicht. "Irgendwie hat alles Nebenwirkungen. Die PDA bei der Geburt hat Nebenwirkungen. Aspirin hat Nebenwirkungen, Ibu, alles. Meine Fettleibigkeit hätte mich auch in den Tod treiben können", gesteht sie weiter.
"Ich habe das halt abgewogen und gesagt: Ich kann so nicht weiter. Ich will nur für mich jetzt endlich mal was ändern. Und ich mache das jetzt einfach." Trotzdem weiß die Influencerin, dass das Medikament ihre Essstörung nur hemmt. "Die ist ja immer noch da. Und wenn ich die Spritze absetze, was ich plane, dann ist das alles wieder da."
Deshalb ist Alina bereits in Therapie, um das Erlebte aus der Vergangenheit bezüglich Kritik an ihrer Übergewichtigkeit zu verarbeiten. Ob sie seit dem Gewichtsverlust glücklicher ist?
"Glücklicher nicht. Weil die Traumata ja immer noch da sind. Ich mache Therapie, und da ist einfach viel aufzuarbeiten. Natürlich macht es mich glücklich, dass ich weniger wiege. Aber ob ich jetzt glücklicher bin, nicht."
Dennoch zeigt sich die Influencerin stark: "Ich hoffe aber auch, dass nur das Schlanksein mich nicht glücklicher macht. Weil ich bin ja nicht nur mein Körper", so Alina abschließend.
Titelfoto: Screenshot Instagram/alinafrie