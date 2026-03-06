Nackt im TV: Schauspielerin Adele Neuhauser geht an ihre Grenzen

München - Anlässlich eines neuen Films im Ersten spricht Schauspielerin Adele Neuhauser (67) offen über Scham und Grenzen beim Dreh von intimen Szenen. Und warum sie neue Sehgewohnheiten im Fernsehen anstoßen will.

Constanze Laux (Adele Neuhauser, 67) und Ricardo Westerhoff (Manuel Rubey, 46) in der Callboy-Komödie "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks". © Jacqueline Krause-Burberg/BR/Bavaria Fiction GmbH/dpa

In "Faltenfrei" spielte sie eine alternde Diva, in "Ungeschminkt" eine Transfrau. Nun ist die Schauspielerin in "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" als Chefin eines Münchner Trachtengeschäfts zu sehen: Constanze geht ihrem Mann fremd - mit einem deutlich jüngeren Callboy. Daher war der Dreh auch eine Herausforderung für die Darstellerin.

Gerade bei den intimen Szenen sei sie als Schauspielerin und Adele gefordert gewesen, erzählte Neuhauser der Deutschen Presse-Agentur: "Meine Scham zu überwinden und wie weit will und muss ich wirklich gehen?"

Im Team mit Regisseur Dirk Kummer und Kollege Manuel Rubey (46) hätten sie besprochen, mit diesen Szenen sehr sensibel und sparsam umzugehen - und nur bedingt bis in die letzte Konsequenz zu gehen. "Weil mehr brauchen wir auch nicht zu sehen", sagte sie. "Wir wissen schon, wie es geht."

Die Szenen seien aber wichtig gewesen, so Neuhauser. "Kaum ein 67-jähriger Körper ist makellos, und man braucht sich auch nicht dafür zu schämen."

Der Film ist jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen, das Erste zeigt den 90-Minüter am Mittwoch (11. März) um 20.15 Uhr.