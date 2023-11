Nach 2 Jahren Beziehung: Channing Tatum hat sich verlobt und SIE ist die Glückliche!

Das hätten mehrere Quellen exklusiv gegenüber dem People Magazin geäußert. Als Paar wurden der Filmproduzent und die Tochter von Rock-Star Lenny Kravitz (59, "Are You Gonna Go My Way") und der Schauspielerin Lisa Bonet (55, "Der Staatsfeind Nr. 1") zum ersten Mal 2021 in Verbindung gebracht.

Joy Malone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die beiden Stars während einer Wohltätigkeitsveranstaltung im September in New York City. © Ilya S. Savenok / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die beiden Darsteller lernten sich im Sommer 2021 während der Castings zu Kravitz' Regiedebüt "Pussy Island" kennen. Tatum spielt neben Naomie Ackie (30, "Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody") in dem Thriller die Hauptrolle. Die Dreharbeiten begannen im Juni 2023. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.

Am Set habe sich der 43-Jährige rührend um alle gekümmert, sagte Kravitz. "Ob es darum ging, mir Tee zu kochen oder mir einen Drink einzuschenken oder jemanden in Form zu bringen oder was auch immer, er war wirklich mein Beschützer und wunderbar und süß."

Sie fügte hinzu: "Ich denke, wenn man so etwas gemeinsam schaffen kann, ist das ein guter Test. Und wir sind noch stärker daraus hervorgegangen."

Einem Insider zufolge sei das Paar "sehr glücklich" miteinander, berichtet "People" weiter. "Ihre Karrieren stehen im Mittelpunkt und sie teilen diese Leidenschaft" für ihren Beruf, sagte die Quelle weiter.

Wenn sie frei haben, würden sie ruhige Abende mit Freunden genießen oder einfach zu Hause abhängen. "Channing meint es ernst mit Zoë. Es ist keine lockere Beziehung. Sie sind schon lange exklusiv", ist sich die Quelle sicher.