Nach Band-Rauswurf: Marc Terenzi äußert sich zu Vorwürfen

Für Marc Terenzi (44) ist "die Trennung jetzt ok". © Henning Kaiser/dpa

Die Vorwürfe wiegen schwer, wie aus einem Bericht der "Bild"-Zeitung hergeht. Dem Blatt soll ein Protokoll des Managements vorliegen, welches die angeblichen Schnitzer und Fehltritte des Sängers aufzählt.

Angesprochen auf das Thema Band-Rausschmiss äußerte der Verlobte von Verena Kerth (41) sein Bedauern: "Es tat mir total leid für die Band und die Fans. Ich hatte eine gute Zeit mit der Band, aber generell ist für mich die Trennung jetzt ok."

Es sei ihm trotz aller Versuche unmöglich gewesen, rechtzeitig zum ausverkauften Auftritt seiner Band in Mannheim zu erscheinen. Sein Fahrplan habe "sich geändert, ein Fahrer kam nicht, die Züge brauchten zwölf Stunden", gab der Vierfach-Vater an.

Auch den Vorwurf, dass er in einem Berliner Strip-Lokal gewesen sei, verneinte der Musiker. Das Management hatte hingegen behauptet, er sei dort schon "so oft abgestürzt" und habe eine angebliche Corona-Erkrankung als Entschuldigung für sein Fehlen am ersten Probetag vorgeschoben.

Die "Bild" hakte zudem nach, ob Terenzi "sein Leben im Griff" habe, was er bestätigte: "Ja klar. Ich bin nicht perfekt, but nobody is perfect. Im Moment habe ich alles, was ich will. Eine schöne Frau an meiner Seite, und ich möchte jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen."