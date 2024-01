Nach Brustkrebs-Diagnose: "Baywatch"-Star Nicole Eggert bereut Implantate - "Lasst Eure Körper in Ruhe!'

Los Angeles - Vor wenigen Wochen machte Nicole Eggert (52) die Diagnose Brustkrebs öffentlich. In einem aktuellen Interview mit dem People-Magazin erinnert sich die "Baywatch"-Darstellerin an die früheren Jahre und an etwas, was sie bis heute bitter bereut.

Nicole Eggert (52) bereut ihre ganzen Brust-OPs in der Vergangenheit. © DPA

Als Eggert in den 90er-Jahren zu der beliebten Fernsehserie "Baywatch" kam, war sie gerade einmal süße 18 Jahre alt. Im sexy roten Badeanzug verzauberte die Schauspielerin als Summer Quinn Millionen Zuschauer.

Was viele jedoch nicht sahen: Die damals blutjunge Frau fühlte sich unwohl in ihrem Körper, ihr fehlte das nötige Selbstbewusstsein. Zudem habe Eggert geglaubt, statt für "Baywatch" für eine Highschool-Kids-Serie in Malibu vorzusprechen, behauptete sie in dem Gespräch: "Es war einfach nicht das, wofür ich unterschrieben hatte. Es war eine völlig andere Show und nicht das, was ich wollte."

Dass die Schauspielerin jeden Tag in Bade-Klamotten zu sehen sein würde, hätte sie damals einfach nicht gewusst. "Ich dachte: 'Oh mein Gott, wir werden den ganzen Tag im Badeanzug herumlaufen, jeden Tag?'", so Eggert.

Während alle anderen jungen Frauen super fit und trainiert aussahen, empfand Eggert ihren Körper unförmig: "Die Einteiler waren nicht gerade schmeichelhaft. Ich wollte sie überhaupt nicht tragen."