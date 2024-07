Nach Enthüllung: Influencerin Carmushka spricht erstmals über ihre Schwangerschaft

Derzeit zerbreche sich ihr Liebster über jede noch so kleine Frage den Kopf.

So ganz haben sich die beiden auch noch nicht an den Gedanken gewöhnt, bald zu viert zu sein. "Jetzt, nach ein paar Wochen, ist Niclas noch immer sehr, sehr glücklich und dankbar, aber er kriegt auch ein bisschen Panik", offenbart Carmushka.

Ein ganz besonderer Moment sei der gewesen, als die 32-Jährige es ihrem Mann Niclas (31) erzählt habe. "Er konnte es nicht glauben", erzählt die Mutter einer Tochter gegenüber Promiflash . Weiter führt sie aus: "Also weder das positive Ergebnis noch den zugegeben nicht ganz optimalen Zeitpunkt des Tests."

Die Kölnerin und ihr Ehemann Niclas (31) haben ihre Ungeborenes das erste Mal gesehen. © Instagram/carmushka (Screenshot)

Das sei auch ganz befriedigend mit anzusehen, wie die Kölnerin verrät. Es sei wie der Stress bezüglich der Aufgaben die im Alltag anfallen, den er bei ihr nie nachvollziehen konnte. Dieser sorge nun bei ihm für schlaflose Nächte.

Ende Juni überraschte die Influencerin ihre mehr als eine Million Instagram-Fans, als sie die Baby-Bombe platzen ließ.

"Es ist viel zu früh. Es ist viel zu unsicher. Doch ist es auch viel zu magisch, um es länger geheim zu halten. Ich bin schwanger", verkündete die 32-Jährige feierlich.

Dazu teilte sie einen Clip, in dem sie zahlreiche Momente zusammengeschnitten hatte, in denen sie an der Seite ihres Gatten und Töchterchen Mathilda (3) zu sehen war.

"Diese Bilder sind für euch, weil ihr so voller Hoffnung an meiner Seite seid", schrieb Carmushka zu den Aufnahmen.