Nach Flirt mit Leonardo DiCaprio: Datet Supermodel Gigi Hadid jetzt diesen Hollywood-Star?

New York - Könnte aus den beiden Hollywoods neustes Traumpaar werden?

Ist Gigi Hadid (28) wieder in festen Händen? © ANGELA WEISS / AFP

Bis vor kurzem schien Gigi Hadid (28) noch in festen Händen zu sein. Zwar wurde eine Beziehung nie bestätigt – dennoch wurde sie immer wieder mit Mega-Star Leonardo DiCaprio (48, "Titanic") gesichtet.

Im August schien der Flirt der beiden zwar auszulaufen. Dennoch verstanden sie sich weiterhin gut.

"Leo und Gigi unterhalten sich noch gelegentlich und sehen sich ziemlich oft, weil sie in ähnlichen Freundeskreisen unterwegs sind", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Ob diesen Kreisen auch ihre vermeintlich neue Flamme angehört?

Bilder, die dem britischen Boulevardblatt vorliegen, zeigen Hadid nämlich zusammen mit dem "A Star is Born"-Star Bradley Cooper (48) – Leos Schauspielkollegen und guten Freund.

Auf den Aufnahmen gehen die 28-Jährige und der zwanzig Jahre Ältere gemeinsam bei dem Luxusitaliener Via Carota in New York City zu Abend essen. Anschließend sind sie zu sehen, wie die beiden die Location im selben Auto wieder verlassen.