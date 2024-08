Nach Geburt ihres Babys: Fremdflirt-Vorwürfe von Christina Hänni an Ehemann Luca

Profitänzerin Christina Hänni (34) brachte im vergangenen Juni ihr erstes Kind zur Welt. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Bislang meistern die frischgebackenen Eltern ihre neue Rolle mit Bravour, auch wenn sie sich an das Leben zu dritt erst noch gewöhnen müssen, wie sie kürzlich via Instagram erklärten. Eine Sache sorgt allerdings für zarte Risse in der Familien-Harmonie.



In der aktuellen Episode ihres Podcasts "Don't worry. Be Hänni" thematisieren die beiden den Beziehungskiller Fremdflirten. "Ich glaube, ich bin seit vier Jahren überhaupt nicht mehr angemacht worden", ist sich Luca dabei keiner Schuld bewusst.

Seine bessere Hälfte sieht das jedoch völlig anders. "Du merkst es einfach nicht", stellt sie klar. "Du bist dauernd unbewusst am Flirten und so am Rumschäkern und sagst dann: 'In unserem Business ist das so, da macht man das so'."