Nach Geburt: So sexy präsentiert sich Loris Karius' Freundin im Bikini

Vulcano Porto (Italien) - Sie geizt nicht mit ihren Reizen: Diletta Leotta (32) genießt derzeit ihr Mutterglück auf einer Inselgruppe vor Italien. Dass sie vor knapp zwei Monaten ihr erstes Kind auf die Welt gebracht hat, sieht man der Sportmoderatorin gar nicht an.

Loris Karius (32) ist vor knapp zwei Monaten Vater geworden. © Christophe Gateau/dpa

"An meinem Herzensort", schreibt Leotta zu einer Bilderreihe auf Instagram. Damit meint sie sicherlich nicht nur die traumhafte Landschaft der Halbinsel Vulcanello, sondern spielt auch auf das Beisein ihrer kleinen Familie an.

Denn die 32-Jährige urlaubt nicht allein in bella Italia. Begleitet wird die DAZN-Moderatorin von ihrem Partner Loris Karius und der gemeinsamen Tochter Aria. Die Kleine erblickte gerade mal vor knapp zwei Monaten direkt am Geburtstag ihrer Mutter in Mailand das Licht der Welt. Für das Paar ist es das erste Kind.

Klar, dass das Trio sein Familienglück abseits des ganzen Trubels in Ruhe genießen möchte. Dabei präsentiert Leotta nur zwei Monate nach der Geburt bereits wieder eine schlanke Figur.

Im knappen Bikini grinst die hübsche Blondine in die Kamera.