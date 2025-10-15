Nach Geburt von viertem Kind: Schweiger-Ex Svenja Holtmann verrät Namen ihres Sohnes

Hamburg - Svenja Holtmann (38) genießt das Familienglück in vollen Zügen. Am 4. Oktober erblickte Kind Nummer vier das Licht der Welt. Den Namen ihres Neugeborenen hielt die Ex-Freundin von Schauspieler Til Schweiger (61) bislang geheim - bis jetzt!

Svenja Holtmann (38) hat den Namen ihres vierten Sohnes verraten. © Bildmontage: Screenshots Instagram/svenjaholtmann

"Dürfen wir vorstellen: Pepe Julius", schreibt die frischgebackene vierfach-Mama zu einem süßen Familienschnappschuss auf Instagram.



"Es war tatsächlich nicht so easy nach drei Jungs einen vierten Jungennamen zu finden", so die 38-Jährige. Pepe Julius hat nämlich bereits drei ältere Brüder.

Söhnchen Carlo Maximilian wurde im September 2019 geboren, Mika Jordi erblickte im August 2021 das Licht der Welt und Louie Jim kam im August 2023 dazu. Mit Pepe Julius ist das Familienglück gemeinsam mit Vater Sönke Rosenkranz nun komplett.

In einem früheren Post stellte Holtmann bereits klar, dass die Familienplanung nun abgeschlossen sei. "Mehr schaffe ich nicht", witzelte die Vierfach-Mama vergangene Woche.