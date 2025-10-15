 1.482

Nach Geburt von viertem Kind: Schweiger-Ex Svenja Holtmann verrät Namen ihres Sohnes

Svenja Holtmann ist zum vierten Mal Mutter geworden. Jetzt hat sie den Namen ihres vierten Sohnes verraten.

Von Jana Steger

Hamburg - Svenja Holtmann (38) genießt das Familienglück in vollen Zügen. Am 4. Oktober erblickte Kind Nummer vier das Licht der Welt. Den Namen ihres Neugeborenen hielt die Ex-Freundin von Schauspieler Til Schweiger (61) bislang geheim - bis jetzt!

Svenja Holtmann (38) hat den Namen ihres vierten Sohnes verraten.
Svenja Holtmann (38) hat den Namen ihres vierten Sohnes verraten.  © Bildmontage: Screenshots Instagram/svenjaholtmann

"Dürfen wir vorstellen: Pepe Julius", schreibt die frischgebackene vierfach-Mama zu einem süßen Familienschnappschuss auf Instagram.

"Es war tatsächlich nicht so easy nach drei Jungs einen vierten Jungennamen zu finden", so die 38-Jährige. Pepe Julius hat nämlich bereits drei ältere Brüder.

Söhnchen Carlo Maximilian wurde im September 2019 geboren, Mika Jordi erblickte im August 2021 das Licht der Welt und Louie Jim kam im August 2023 dazu. Mit Pepe Julius ist das Familienglück gemeinsam mit Vater Sönke Rosenkranz nun komplett.

In einem früheren Post stellte Holtmann bereits klar, dass die Familienplanung nun abgeschlossen sei. "Mehr schaffe ich nicht", witzelte die Vierfach-Mama vergangene Woche.

Das war Svenja Holtmann bei der Namenswahl wichtig

Die fünf Männer in Svenjas Leben: Ehemann Sönke und die vier Söhne.
Die fünf Männer in Svenjas Leben: Ehemann Sönke und die vier Söhne.  © Instagram/svenjaholtmann

Was den Eltern bei der Namenswahl ihres Sohnes wichtig war? "Nicht zu geläufig, bisschen europäisch exotisch", schreibt Holtmann. Außerdem sollte der Name zu den anderen drei Namen der älteren Brüder passen. Schließlich handle es sich bei allen ausgewählten Namen um Doppelnamen.

Nicht zu lang und klangvoll sollte er ebenfalls sein. Auch im Erwachsenenalter sollte der Name auch noch passen. Auf einfache Aussprache wurde ebenfalls Wert gelegt, sodass der Name auch im Ausland leicht ausgesprochen werden kann.

Außerdem berichtet die 38-Jährige: "Wir hatten noch keinen Namen mit 'E' am Ende und fanden das zusammen ganz stimmig."

Mit "Pepe Julius" macht Söhnchen Nummer vier damit die Namensreihe komplett.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/svenjaholtmann

