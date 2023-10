Nach Gesichtslähmung: Angelina Kirsch hat Grund zum Feiern

Neumünster - Für den ein oder anderen ist Freitag, der 13. ein Unglückstag. Nicht so für Model und Moderatorin Angelina Kirsch (35). Die hatte nämlich einen Grund zum Feiern.

"Heißt vereinfacht, dass mein linker Gesichtsnerv durch Viren- oder Bakterienbelastung gereizt und so angeschwollen ist, dass dadurch die Symptome hervorgerufen werden", so das Model weiter.

Mitte Juli dieses Jahres wachte die "The Taste"- Moderatorin mit einem halbseitig gelähmten Gesicht auf. Hinzu kam unter anderem eine teilweise taube Zunge und Geschmacksverlust, erklärte die 35-Jährige damals auf Instagram.

Angelina Kirsch (35) musste noch keine Verdienstausfälle in Kauf nehmen. © Screenshot/Instagram/angelina.kirsch

Seit ihrer Diagnose hielt die 35-Jährige ihre rund 201.000 Follower immer wieder mit kleinen Updates über ihren Zustand auf dem Laufenden.

So auch am Freitag: "Heute konnte ich zum ersten Mal, seit ich die #fazialisparese habe, wieder ein Liedchen pfeifen", freute sich das Model. "Wenn das kein Grund zum Feiern ist!"

Mit einem Vorher-Nachher-Bild verdeutlichte Angelina ihren Fans den Fortschritt, den sie in den vergangenen Wochen erreicht hat. Zu sehen ist sie jeweils mit einem Kussmund. Ein Foto wenige Wochen nach ihrer Diagnose, ein weiteres von ihrem aktuellen Zustand.

Es ist deutlich zu erkennen, dass sie langsam wieder zu ihrer alten Form zurückgekehrt ist.

Wie nicht anders zu erwarten, erhielt die 35-Jährige in den Kommentaren viel Zuspruch von ihren Fans und Followern. Ob sie bei "The Taste" wieder dabei sein wird? "Klaro", so Angelina.

Die 12. Staffel startet am 18. Oktober zuerst auf Joyn PLUS+ und ab 25. Oktober um 20.15 Uhr auf SAT.1. In den vergangenen Wochen war glücklicherweise dreh- und shootingfreie Zeit.

Entsprechend musste die 35-Jährige nach eigenen Angaben zunächst keine Verdienstausfälle aufgrund ihrer Diagnose in Kauf nehmen.