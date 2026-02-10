Hochzeit mitten im Super Bowl! Halftime-Show bringt Trump zur Weißglut

Santa Clara (USA) - Für viele Nicht- Football -Fans ist sie das wahre Highlight des Super Bowls : die berühmte Halftime-Show! In diesem Jahr stand Latin-Superstar Bad Bunny (31) auf der Bühne. Dabei bekam der Puerto-Ricaner unter anderem Unterstützung von Lady Gaga (39). Eine echte Hochzeitszeremonie machte das Spektakel perfekt. US-Präsident Trump schäumte vor Wut.

Bad Bunny (31) holte sich Lady Gaga (39) mit auf die Bühne in Santa Clara. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Lynne Sladky

Im NFL-Finale in Santa Clara setzten sich in der Nacht auf Montag deutscher Zeit die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch. Doch neben dem sportlichen war in diesem Jahr auch der politische Wirbel besonders groß.

Denn der Auftritt von Bad Bunny hatte bereits im Vorhinein für mächtig Kritik aus den Reihen der rechten MAGA-Bewegung gesorgt - immerhin ist der Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger bekennender Gegner von US-Präsident Donald Trump (79).

Während der von ihm komplett auf Spanisch vorgetragenen Halbzeit-Show hielt Bad Bunny unter anderem einen Football mit der Aufschrift "Gemeinsam sind wir Amerika" in die Kamera, auf einer Leinwand leuchtete der Schriftzug: "Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe" - beides klare Botschaften in Richtung Trump und seiner Abschiebe-Politik.



Puerto Rico - die Heimat von Bad Bunny und das größte und einwohnerreichste Außengebiet der Vereinigten Staaten - stand insgesamt aber im Vordergrund. Der Alltag auf der Karibikinsel wurde nachgestellt, es gab aufwändige Bühnenbilder und es wurde viel getanzt.

Die Stimmung im Stadion? Berauschend! Nur einem gefiel das Ganze mal wieder überhaupt nicht: dem republikanischen Staatsoberhaupt der USA …