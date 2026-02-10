Hochzeit mitten im Super Bowl! Halftime-Show bringt Trump zur Weißglut
Santa Clara (USA) - Für viele Nicht-Football-Fans ist sie das wahre Highlight des Super Bowls: die berühmte Halftime-Show! In diesem Jahr stand Latin-Superstar Bad Bunny (31) auf der Bühne. Dabei bekam der Puerto-Ricaner unter anderem Unterstützung von Lady Gaga (39). Eine echte Hochzeitszeremonie machte das Spektakel perfekt. US-Präsident Trump schäumte vor Wut.
Im NFL-Finale in Santa Clara setzten sich in der Nacht auf Montag deutscher Zeit die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots durch. Doch neben dem sportlichen war in diesem Jahr auch der politische Wirbel besonders groß.
Denn der Auftritt von Bad Bunny hatte bereits im Vorhinein für mächtig Kritik aus den Reihen der rechten MAGA-Bewegung gesorgt - immerhin ist der Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger bekennender Gegner von US-Präsident Donald Trump (79).
Während der von ihm komplett auf Spanisch vorgetragenen Halbzeit-Show hielt Bad Bunny unter anderem einen Football mit der Aufschrift "Gemeinsam sind wir Amerika" in die Kamera, auf einer Leinwand leuchtete der Schriftzug: "Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe" - beides klare Botschaften in Richtung Trump und seiner Abschiebe-Politik.
Puerto Rico - die Heimat von Bad Bunny und das größte und einwohnerreichste Außengebiet der Vereinigten Staaten - stand insgesamt aber im Vordergrund. Der Alltag auf der Karibikinsel wurde nachgestellt, es gab aufwändige Bühnenbilder und es wurde viel getanzt.
Die Stimmung im Stadion? Berauschend! Nur einem gefiel das Ganze mal wieder überhaupt nicht: dem republikanischen Staatsoberhaupt der USA …
Donald Trump wettert gegen Super-Bowl-Halftime-Show von Bad Bunny
Während er im vergangenen Jahr noch beim NFL-Finale vor Ort gewesen war, blieb er dem Spektakel nun fern, wetterte schon seit Wochen gegen den Auftritt von Bad Bunny.
Die Show sei "absolut furchtbar, eine der schlechtesten jemals" gewesen, blieb der 79-Jährige auch nach dem Spektakel seiner Meinung treu. "Ein Schlag ins Gesicht für unser Land", urteilte er auf Truth Social.
Laut Trump hätte niemand auch nur ein Wort verstanden, das Getanze sei außerdem "widerlich" gewesen.
Eheschließung mitten in der Halbzeit-Show
Überraschend stand während der Show dann auch Lady Gaga auf der Bühne, die bereits 2017 Hauptakt des Events war. Der Popstar sang eine Salsa-Version seines Songs "Die With a Smile" und tanzte mit Bad Bunny. Der auch aus Puerto Rico stammende Weltstar Ricky Martin (54) war ebenfalls zu Gast.
Doch die Halbzeit-Show hatte noch mehr Höhepunkte parat: So wurde mitten in dem Mega-Trubel plötzlich geheiratet - und das nicht nur als Show-Einlange! Wie die New York Times inzwischen erfuhr, war die Spielfeld-Zeremonie echt. Braut und Bräutigam hatten Bad Bunny eigentlich zu ihrer Hochzeit eingeladen - durften nun stattdessen live vor Hunderten Millionen Zuschauern heiraten.
Ein weiteres Highlight gab es als Benito Antonio Martínez Ocasio, wie Bad Bunny mit bürgerlichem Namen heißt, einen seiner Grammy-Awards unter lautem Jubel der Zuschauer an einen kleinen Jungen übergab.
Insgesamt schien die Show trotz Trump-Kritik gut anzukommen. Bad Bunny zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. 2025 war er der meistgehörte männliche Künstler auf Spotify. Bei den Grammy Awards am vergangenen Wochenende gewann er insgesamt drei Trophäen.
