Ein Traum wird wahr: Tokio Hotel sucht Fans für ihr neues Musikvideo

Berlin - Wer die Band Tokio Hotel hautnah erleben möchte, bekommt jetzt vielleicht die Möglichkeit dazu.

Die Band Tokio Hotel gibt ihren Fans die Chance, im nächsten Musikvideo dabei zu sein. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Auf Instagram rief die Gruppe Fans dazu auf, sich als Statisten für einen Videodreh in Berlin zu bewerben. Einzige Voraussetzung: Über 18 Jahre sollten sie sein.

Wer mitmachen möchte, kann sich mit Fotos in "eleganter Abendgarderobe", Namen und Geburtsdatum per Mail melden.

Zuvor hatten die "Berliner Morgenpost" und "web.de" berichtet. Wann genau der Clip erscheint oder zu welchem Song gedreht wird, ist bislang nicht bekannt.

Fest steht jedoch: Der Dreh ist laut Posting für den Abend des 11. Mai in Berlin geplant. Interessierte haben noch bis morgen (6. Mai) Zeit, sich zu bewerben.

Die beiden Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz (36) wurden im Doppelpack mit ihrer Band Tokio Hotel berühmt.