"Schwiegertochter gesucht"-Star nach Magen-OP völlig verändert: Das ist Ingo Peters heute

Düsseldorf - Ingo Peters (35) ist kaum mehr wiederzuerkennen. Der " Schwiegertochter gesucht "-Star hat innerhalb von 24 Monaten extrem viel Körpergewicht verloren.

RTL-Kultkandidat Ingo Peters (35) hat in den vergangenen zwei Jahren rund 65 Kilogramm an Körpergewicht verloren. © Instagram/ingo_von_schwiegertochter (Screenshot)

Entscheidend für den Abnehmerfolg der RTL-Bekanntheit aus Solingen war eine mehrstündige Operation im Juli 2024, bei der ein sogenannter Schlauchmagen eingesetzt wurde. Seitdem hat sich äußerlich viel getan.

Auf Instagram erklärte der 35-Jährige, ihm gehe es nach dem medizinischen Eingriff nach wie vor "ganz gut". Sein derzeitiges Gewicht gibt Ingo mit 125 oder 126 Kilogramm an. "Ich habe jetzt ungefähr so 65 Kilo abgenommen – das auf jeden Fall", verkündete er voller Stolz.

Sein Höchstgewicht muss demnach bei rund 190 Kilo gelegen haben. Gleichzeitig gab der gebürtige Nordrhein-Westfale aber auch zu, dass seine Body-Transformation nicht ohne Rückschläge und Gewichtsschwankungen verlaufe.

"Ich habe etwa ein, zwei Kilo wieder zugenommen, aber das ist vollkommen normal", gestand Ingo gegenüber seiner Community. Damit bewege er sich aktuell wieder auf einem ähnlichen Niveau wie bereits im Februar.