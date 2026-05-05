"Schwiegertochter gesucht"-Star nach Magen-OP völlig verändert: Das ist Ingo Peters heute
Düsseldorf - Ingo Peters (35) ist kaum mehr wiederzuerkennen. Der "Schwiegertochter gesucht"-Star hat innerhalb von 24 Monaten extrem viel Körpergewicht verloren.
Entscheidend für den Abnehmerfolg der RTL-Bekanntheit aus Solingen war eine mehrstündige Operation im Juli 2024, bei der ein sogenannter Schlauchmagen eingesetzt wurde. Seitdem hat sich äußerlich viel getan.
Auf Instagram erklärte der 35-Jährige, ihm gehe es nach dem medizinischen Eingriff nach wie vor "ganz gut". Sein derzeitiges Gewicht gibt Ingo mit 125 oder 126 Kilogramm an. "Ich habe jetzt ungefähr so 65 Kilo abgenommen – das auf jeden Fall", verkündete er voller Stolz.
Sein Höchstgewicht muss demnach bei rund 190 Kilo gelegen haben. Gleichzeitig gab der gebürtige Nordrhein-Westfale aber auch zu, dass seine Body-Transformation nicht ohne Rückschläge und Gewichtsschwankungen verlaufe.
"Ich habe etwa ein, zwei Kilo wieder zugenommen, aber das ist vollkommen normal", gestand Ingo gegenüber seiner Community. Damit bewege er sich aktuell wieder auf einem ähnlichen Niveau wie bereits im Februar.
"Schwiegertochter gesucht"-Ingo möchte wieder regelmäßiger trainieren
Damit die Pfunde in naher Zukunft wieder purzeln, will Ingo seinen Lebensstil anpassen und wieder regelmäßiger trainieren: "Ich werde auch gucken, dass ich dann nächsten Monat auch wieder ins Fitnessstudio gehe, da auch mal wieder ein bisschen was mache."
Dass er sein Vorhaben auch wirklich in die Tat umsetzen wird, daran hegt der Solinger keinen Zweifel. Ein Studio sei schließlich "um die Ecke und dann sollte das eigentlich auch passen", wie Ingo weiter ausführte.
Schon vor der lebensverändernden OP hatte der heute 35-Jährige einiges an Gewicht verloren. Satte 24 Kilogramm mussten runter, andernfalls hätte der Eingriff nicht stattfinden können. Das Risiko wäre zu groß gewesen.
Im Juli 2024 war es dann so weit. Ingo wurde ein großer Teil seines eigenen Magens entnommen und durch einen Schlauchmagen ersetzt. Das Verfahren führt zu einem schnelleren Sättigungsgefühl und soll bei der Abnahme unterstützen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ingo_von_schwiegertochter (Screenshot), Instagram/ingonator_official (Screenshot)