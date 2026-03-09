"Hauptdarsteller sexuell bespaßen": Eva Habermann erhebt schwere Vorwürfe wegen Schikane am Set

Hamburg - Eva Habermann (50) feierte im deutschen Fernsehen als Schauspielerin bereits große Erfolge. Doch hinter den Kulissen erlebte die heute 50-Jährige eine Situation, die sie bis heute erschüttert.

Eva Habermann (50) erinnert sich an eine fragwürdige Situation am Set in den 90ern.

Im Gespräch mit BILD erinnert sich die Schauspielerin an einen Vorfall, der sich während eines Projekts in den 90ern ereignet haben soll. Am Set habe ein Regisseur sie dabei mit einer völlig unangemessenen Forderung konfrontiert.

"Da kam ein Regisseur während der Dreharbeiten auf mich zu und sagte, ich solle doch mal den Hauptdarsteller sexuell bespaßen, der könne schon gar nicht mehr spielen", erinnert sich Habermann.

Ihre Antwort sei schlagfertig gewesen, die Konsequenzen jedoch unangenehm: "Ich antwortete, das kann der sowieso nicht – und habe mich die restlichen Dreharbeiten von dem Regisseur schikanieren lassen müssen."

Den Namen des Regisseurs möchte die 50-Jährige nicht nennen. Auch, um welches Schauspiel-Projekt es sich dabei handelte, verrät sie nicht. "Es spielt keine Rolle, wer der Regisseur war. Ich könnte etliche ähnliche Beispiele nennen. Der Umgang mit Frauen hat sich seit den 90ern zum Glück deutlich verändert."

Rückhalt habe sie schon früh aus ihrem Elternhaus bekommen. "Ich bin mit einer sehr selbstbewussten Mutter aufgewachsen, die meiner Schwester und mir früh vermittelt hat, dass niemand über unseren Körper oder unsere Entscheidungen bestimmt. Dieses Selbstverständnis hat mir auch als junge Schauspielerin sehr geholfen."