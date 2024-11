Nach Jogger-Angriff auf Lilli Hollunder: "Hast dich mit der Falschen angelegt!"

Hamburg - Am Montag ist Lilli Hollunder (38) in einem Park in Hamburg-Eppendorf von einem Jogger attackiert und beleidigt worden. Unterkriegen lässt sich der " Notruf Hafenkante "-Star davon aber nicht, wie sie im Interview mit TAG24 betonte.

Auf Instagram hatte Lilli Hollunder am Montag selbst ein Bild des Joggers gepostet, der sie angegriffen hat. © Screenshot/Instagram/lilli

Auch um ihren Unmut über diese Situation kundzutun, war Lilli einen Tag später noch einmal persönlich auf dem PK23 Revier, wie sie gegenüber TAG24 erzählte.

"Ich habe eine Stunde mit dem Leiter geredet und ich muss sagen, das war ein sehr gutes Gespräch. Sehr transparent und ich wurde ernst genommen", so die 38-Jährige versöhnlich.

Inzwischen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. "Ich hoffe sehr, dass man ihn noch findet!"

Über ihren Aufruf auf Instagram habe sich bereits eine Frau gemeldet, die ähnliches auch in Eppendorf erlebt habe.

"Es scheint eventuell derselbe Täter zu sein, dafür hat sich das Teilen schon gelohnt", so Lilli. Und auch für die Solidaritätswelle, die sie seitdem erreiche. "So vielen Frauen ist ähnliches passiert und so viele haben geschrieben, dass sie nichts gemacht haben und sich bis heute klein fühlen, aber auch irgendwie bestärkt durch so eine Geschichte."

Für Lilli nochmal ein Zeichen, jedes Unrecht sofort publik zu machen. "Ich bin jetzt noch überzeugter davon, dass man bei der kleinsten Form von Gewalt Anzeige erstatten muss – auch für seinen eigenen Seelenfrieden!"

Sie selbst sei stärker aus er Situation hervorgegangen und am Dienstag schon wieder in dem Park spazieren gewesen. "Es ist unser Park und ich lasse mir den nicht von so einem Psychopathen nehmen!".