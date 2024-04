Nach Knast-Drohung auf Bali: Nächste Katastrophe bei GNTM-Laura Weyel!

Bali (Indonesien) - Laura Weyel (38) hat es derzeit nicht leicht. Erst eskalierte der Streit mit ihrem Vermieter auf Bali, dann drohte ihr wegen einer Handgreiflichkeit sogar eine Gefängnisstrafe. Nun traf die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin der nächste Schlag: Sie erlitt einen schweren Unfall !

In ihrer Instagram-Story postete Laura (38) dramatische Bilder von dem Motorrad-Unfall. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lauraweyel

Dramatische Aufnahmen auf Instagram zeigen den schrecklichen Unfall auf der indonesischen Urlaubsinsel. Die 38-Jährige, die 2010 bei der Modelshow teilnahm, liegt vor Schmerzen gekrümmt auf dem Boden. Zwei Männer tragen die Blondine in einen Krankenwagen. Überall ist Blaulicht zu sehen.

Dazu schreibt Laura: "Ein Motorradfahrer fuhr auf der falschen Straßenseite mit hoher Geschwindigkeit direkt in uns hinein. James versuchte, einer Kollision auszuweichen, aber der Mann war zu schnell. Ich erinnere mich nur an die Drehung in der Luft und dann kam der Schmerz."

Demnach sei es ein Wunder, dass sie noch am Leben ist. Glücklicherweise war Tochter Seven zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes zum Spielen bei Freunden verabredet, so Laura.

In einer weiteren Instagram-Story ist zu sehen, wie die Yoga-Lehrerin apathisch im Krankenwagen liegt. Weil der Verkehr stockt, kommt dieser nur schwer vorwärts: "Die Infrastruktur hier lässt nicht viel Platz zu und daher ist hier immer Stau."

Wie es der Mutter einer Tochter aktuell geht und wie lange sie noch im Krankenhaus verweilen muss, ist nicht bekannt. Auf Instagram postete sie vor wenigen Stunden ein Bild, das einen dick angeschwollenen Fuß zeigt.