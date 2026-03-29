Betty Taube ist wieder verliebt: "Wir lassen das sehr langsam angehen"

Berlin - Während sie derzeit bei " Let's Dance " die Zuschauer von Show zu Show begeistert, gibt es auch privat Grund zur Freude: Betty Taube (31) hat einen neuen Partner an ihrer Seite.

Betty Taube (31) hat ihr Herz an einen neuen Mann verschenkt. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild-POOL/dpa

Bei der TV-Show geht es nächste Woche erst einmal in die Osterpause. Mit wem das Model die freie Zeit verbringt, hat sie nun verraten.

"An Ostern fahre ich mit meinem Freund in die Alpen", so die 31-Jährige. Seit September würden die beiden eine Beziehung führen, wie sie gegenüber RTL verriet.

Ihre Fans dürften zwar wissen, dass sie wieder einen Freund habe, doch "wir lassen das sehr langsam angehen mit der Öffentlichkeit".

Sie freue sich riesig auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Partner, denn durch das intensive Tanztraining bleibe ihr Privatleben auf der Strecke.

"Mein Freund, der kommt zwar am Wochenende immer her, aber es kommt schon ein bisschen kurz", erklärt Betty.