Betty Taube ist wieder verliebt: "Wir lassen das sehr langsam angehen"
Berlin - Während sie derzeit bei "Let's Dance" die Zuschauer von Show zu Show begeistert, gibt es auch privat Grund zur Freude: Betty Taube (31) hat einen neuen Partner an ihrer Seite.
Bei der TV-Show geht es nächste Woche erst einmal in die Osterpause. Mit wem das Model die freie Zeit verbringt, hat sie nun verraten.
"An Ostern fahre ich mit meinem Freund in die Alpen", so die 31-Jährige. Seit September würden die beiden eine Beziehung führen, wie sie gegenüber RTL verriet.
Ihre Fans dürften zwar wissen, dass sie wieder einen Freund habe, doch "wir lassen das sehr langsam angehen mit der Öffentlichkeit".
Sie freue sich riesig auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Partner, denn durch das intensive Tanztraining bleibe ihr Privatleben auf der Strecke.
"Mein Freund, der kommt zwar am Wochenende immer her, aber es kommt schon ein bisschen kurz", erklärt Betty.
Betty Taube freut sich auf ruhige Tage ohne ihren Tanzpartner
Zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel (31) tanzt sie sich seit Wochen fleißig in die Herzen der Jury und des Publikums von "Let's Dance". Ihren Tanzpartner werde sie in den kommenden Tagen jedoch nicht vermissen.
"Wir haben uns nach einer Woche super verstanden, aber Tanzen ist eine Wissenschaft und er ist immer konzentriert und ich nicht so", betont Betty. Daher freue sie sich sehr auf ein paar ruhige Tage.
Auch der Profitänzer gesteht, dass er mit Betty "den Zugang finden muss". Doch dieser verändere sich im Laufe des Tages immer wieder. "Man muss also jede Stunde aufs Neue schauen: Wo ist das Problem und wie kann man das beheben", so Ionel.
Vor etwa zwei Wochen zog sie sich zudem beim Training eine Verletzung zu. "Ich kann nicht mal richtig atmen und gehen. Beim Gehen tut’s weh", erklärte die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin auf Instagram.
Trotz der Beschwerden fegte sie von Woche zu Woche über das Parkett. "Es wird durchgezogen, Leute", teilte 31-Jährige ihren Followern mit.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild-POOL/dpa