Nach MS-Diagnose: Christina Applegate macht weitere Erkrankung öffentlich!

2021 hat Christina Applegate (52) ihre MS-Diagnose öffentlich gemacht. © Montage: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vor rund drei Jahren war die "Dead to Me"-Darstellerin mit ihrer MS-Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen. Seitdem bestimmt die Krankheit das Leben der Schauspielerin, wie sie regelmäßig in ihrem Podcast "MesSy" offenbart, wo die 52-Jährige sich auch nicht scheut, Tabu-Themen anzusprechen.



In der neuesten Folge des Formats, das Applegate gemeinsam mit ihrer Schauspiel-Kollegin Jamie-Lynn Sigler (43) hostet, sprach die Hollywood-Bekanntheit schonungslos offen über ihre psychische Gesundheit und schockte ihre Fans dabei mit einer weiteren Enthüllung.

Christina Applegate leidet unter Depressionen.

Grund für ihre schlechte psychische Verfassung sei ihr gesundheitlicher Zustand, der dem Filmstar schwer zu schaffen mache. "Ich bin wirklich ehrlich. Ich genieße das Leben nicht. Ich genieße die Dinge nicht mehr", gab die Blondine im Gespräch mit ihrer Freundin niedergeschlagen zu.

Sie sei "in einer Dunkelheit gefangen, die ich wahrscheinlich über 20 Jahre nicht mehr gespürt habe", gestand Applegate laut britischem Mirror, was sich "wirklich fatalistisch" anfühle, "als wäre alles vorbei".