Nach Netflix-Hype und krasser Absturz-Story: Haftbefehl feiert Bühnen-Comeback

Frankfurt am Main - Er kommt zurück! Haftbefehl, Deutschlands aktuell wohl heißester Gangster-Rapper , steht 2026 einer aktuellen Ankündigung zufolge wieder auf der großen Bühne.

Aykut Anhan alias Haftbefehl (39) hat für einen Auftritt im Sommer 2026 zugesagt. (Archivfoto) © EPA/GIAN EHRENZELLER

Nach dem extremen Erfolg seiner Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story", die derzeit in aller Munde ist, kehrt der Offenbacher Rapper ins musikalische Rampenlicht zurück - und das ausgerechnet in Frankfurt.

Aus einer TAG24 vorliegenden Pressemitteilung des World Club Dome geht hervor, dass Haftbefehl seine Zusage gegeben hat, im Sommer 2026 auf der Main Stage des berühmten Musik-Festivals aufzutreten.

Vom 5. bis zum 7. Juni wird das auch international renommierte Festival im Frankfurter Deutsche Bank Park stattfinden und an einem dieser Tage soll dann das heiß ersehnte Mega-Event mit Hafti steigen.

Schon seine letzten Auftritte 2023 und 2024 waren legendär: 30.000 Fans tobten vor der Outdoor Mainstage, als der Offenbacher seine Hymnen ins Stadion donnerte.

Jetzt, nach allem, was passiert ist, bekommt dieser Auftritt noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Es wird emotionaler, intensiver und noch persönlicher.