Nach Netflix-Hype und krasser Absturz-Story: Haftbefehl feiert Bühnen-Comeback
Frankfurt am Main - Er kommt zurück! Haftbefehl, Deutschlands aktuell wohl heißester Gangster-Rapper, steht 2026 einer aktuellen Ankündigung zufolge wieder auf der großen Bühne.
Nach dem extremen Erfolg seiner Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story", die derzeit in aller Munde ist, kehrt der Offenbacher Rapper ins musikalische Rampenlicht zurück - und das ausgerechnet in Frankfurt.
Aus einer TAG24 vorliegenden Pressemitteilung des World Club Dome geht hervor, dass Haftbefehl seine Zusage gegeben hat, im Sommer 2026 auf der Main Stage des berühmten Musik-Festivals aufzutreten.
Vom 5. bis zum 7. Juni wird das auch international renommierte Festival im Frankfurter Deutsche Bank Park stattfinden und an einem dieser Tage soll dann das heiß ersehnte Mega-Event mit Hafti steigen.
Schon seine letzten Auftritte 2023 und 2024 waren legendär: 30.000 Fans tobten vor der Outdoor Mainstage, als der Offenbacher seine Hymnen ins Stadion donnerte.
Jetzt, nach allem, was passiert ist, bekommt dieser Auftritt noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Es wird emotionaler, intensiver und noch persönlicher.
Nach Haftbefehl-Ankündigung: Tickets für World Club Dome jetzt wohl noch begehrter
Denn hinter Aykut Anhan (bürgerlicher Name) liegt eine turbulente Zeit. Die Netflix-Doku, unter anderem produziert von Schauspielstar Elyas M'Barek (43), porträtiert den 39-Jährigen schonungslos ehrlich.
Sie erzählt vom schnellen Aufstieg des Offenbachers zum Sprachrohr einer Generation und vom tiefen Fall, der aufgrund seiner schweren Drogensucht folgte und beinahe im Tod endete.
Nun versucht der Vater zweier Kinder, zurück ins Leben zu finden.
Bereits 50 Prozent aller Tickets waren vor der Künstler-Ankündigung verkauft, jetzt dürfte die Nachfrage endgültig explodieren.
Denn wenn der Babo ruft, wissen die Chabos, wo sie hinmüssen: nach Frankfurt - dorthin, wo Haftbefehl 2026 aller Voraussicht nach sein großes Comeback feiern wird.
Titelfoto: EPA/GIAN EHRENZELLER