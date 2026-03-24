Nach nicht mal einem Jahr: Nico Legat und seine Freundin wagen nächsten Schritt

Köln - Nico Legat (28) hat eine schwere Zeit durchgemacht. Inzwischen hat er seine Alkoholsucht überwunden und ist trocken. Dazu läuft es auch privat mit seiner Freundin Laura bestens. So gut, dass sie jetzt den nächsten Schritt wagen.

Nico Legat (28) und seine Freundin Laura sind nach wenigen Monaten zusammengezogen. © Instagram/nico.legat (Screenshot)

"Wir wohnen seit März zusammen", verrät Laura im gemeinsamen Gespräch mit "RTL" bei der Premiere von "Survivor".

Nach seinem Aufenthalt in einer Psychiatrie habe der Sohn von "Mr. Kasalla" Torsten Legat (57) zunächst wieder bei seinen Eltern gewohnt. Und auch Laura sei noch nicht aus dem Elternhaus ausgezogen gewesen.

"Jetzt ist das Zusammenleben viel entspannter", gesteht Nico, der schwärmt: "Ich bin unglaublich dankbar, dass ich sie an meiner Seite habe."

Kennengelernt hat sich das Paar in der Klinik, wo der 28-Jährige gegen seine Alkohol- und Drogensucht angekämpft hat, denn Laura habe dort gearbeitet.

Für Nico sei sie ein extremer Halt für sein jetziges Leben. "Meine Vergangenheit kennt man ja inzwischen – ich habe sie in einer schwierigen Zeit kennengelernt und bin einfach froh, dass ich sie habe", gibt er preis.