Nach nicht mal einem Jahr: Nico Legat und seine Freundin wagen nächsten Schritt
Köln - Nico Legat (28) hat eine schwere Zeit durchgemacht. Inzwischen hat er seine Alkoholsucht überwunden und ist trocken. Dazu läuft es auch privat mit seiner Freundin Laura bestens. So gut, dass sie jetzt den nächsten Schritt wagen.
"Wir wohnen seit März zusammen", verrät Laura im gemeinsamen Gespräch mit "RTL" bei der Premiere von "Survivor".
Nach seinem Aufenthalt in einer Psychiatrie habe der Sohn von "Mr. Kasalla" Torsten Legat (57) zunächst wieder bei seinen Eltern gewohnt. Und auch Laura sei noch nicht aus dem Elternhaus ausgezogen gewesen.
"Jetzt ist das Zusammenleben viel entspannter", gesteht Nico, der schwärmt: "Ich bin unglaublich dankbar, dass ich sie an meiner Seite habe."
Kennengelernt hat sich das Paar in der Klinik, wo der 28-Jährige gegen seine Alkohol- und Drogensucht angekämpft hat, denn Laura habe dort gearbeitet.
Für Nico sei sie ein extremer Halt für sein jetziges Leben. "Meine Vergangenheit kennt man ja inzwischen – ich habe sie in einer schwierigen Zeit kennengelernt und bin einfach froh, dass ich sie habe", gibt er preis.
Das hält Nicos Familie von Laura
Aber nicht nur der ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmer ist höchst angetan von seiner Liebsten, sondern auch seine Familie.
"Auch meine Eltern sind sehr glücklich, dass ich sie kennengelernt habe", verrät Nico.
Doch auch seine Liebste hat nur gute Worte für den 28-Jährigen übrig: "Nico ist einfach sehr liebevoll. Er checkt immer sofort, wenn irgendwas ist", schwärmt Laura, die ihn auch bei seiner Rückkehr ins Reality-TV unterstützen werde.
Der "neue Nico" sei nämlich wie gemacht für Reality-Shows, zeigt er sich selbstbewusst. "Ich möchte in den nächsten Jahren alles mitnehmen, was geht", macht Nico klar.
Allerdings sei eine Teilnahme an einer Dating-Show oder nochmal bei "Temptation Island" für ihn, aber auch für Laura ausgeschlossen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/nico.legat (Screenshot)