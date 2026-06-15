"Noch immer ein Ferrari": Homeshopping-Queen startet auf OnlyFans durch
Malta - Sie ist 57 Jahre, jetzt wagt Sarah Kern einen neuen Schritt! Die Homeshopping-Queen möchte jetzt bei OnlyFans durchstarten. Aber warum?
"Man kann da gutes Geld verdienen und vor allem habe ich da jetzt richtig Lust drauf", gesteht die zweifache Mutter gegenüber "Bild" und preist an: "Mein Körper ist noch immer ein Ferrari!"
Und das, obwohl sie vor rund zwei Jahren noch strikt dagegen gewesen sei und die Nase gerümpft habe, wenn sich prominente Frauen dazu entschieden hätten, bei OnlyFans zu zeigen.
Aber man könne dort "viel Geld verdienen, wenn man es richtig anpackt. Das ist natürlich auch eines meiner Ziele", so das Model.
Doch eins stellt sie sofort klar: "Ich bin finanziell nicht verzweifelt, im Gegenteil."
Denn sie habe gerade erst einen Vertrag unterschrieben für ein Comeback im Homeshopping-Bereich im September. Dazu habe Sarah viele Immobilien-Projekte auf Malta und Zypern, die gut laufen würden.
Trotzdem verdeutlicht die 57-Jährige nochmals: "Jetzt bin ich stark und kann mir OnlyFans erlauben."
Sarah Kern nennt weiteren Grund für OnlyFans-Account
Allerdings habe ihre Entscheidung auch einen weiteren Grund, wie sie verrät. "Ich bin seit zweieinhalb Jahren Single, habe gelebt wie eine Nonne und kann chatten und flirten, mit wem ich will", stellt das Model klar.
Zumal die Ex-Frau des früheren Mode-Königs Otto Kern (†67) bereits zweimal "völlig nackt" im Playboy gewesen war - das letzte Mal vor ihrer Teilnahme am "Dschungelcamp" 2024.
"Mit Nacktheit habe ich also kein Problem. Ich werde nicht wie andere prominente Frauen behaupten, nur Fuß-Content zu machen. Bei mir wird es schon wesentlich hotter", verrät sie.
Wo die Grenzen sind, könne sie noch nicht absehen, das würde sich daraus ergeben, "welche Vibes ich beim Live-Chat mit dem jeweiligen Partner verspüre", erklärt Sarah.
Deshalb sei sie selbst schon gespannt, wo ihre Grenzen liegen werden.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa