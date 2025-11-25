"Gewitter im Kopf"-Star Jan Zimmermann (†27): Todesursache bekannt!
Königswinter - Der Deutsche YouTube-Star Jan Zimmermann (†27) wurde tot in seiner Wohnung in Königswinter (NRW) bei Bonn aufgefunden.
Demnach sei Jan bereits am 18. November gestorben. Das teilte YouTube-Kollege und Freund Tim Lehrmann (26) am Montagabend in einem emotionalen Instagram-Beitrag mit.
Inzwischen steht auch die Todesursache des YouTubers fest: Der 27-Jährige soll an einem epileptischen Anfall gestorben sein!
"Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern. (...) Der Schmerz, der in uns sitzt, lässt sich mit keinen Worten beschreiben, jedoch möchten wir uns für eure Anteilnahme bedanken", heißt es im Statement seines Freundes Tim.
Jan Zimmermann wurde 2019 mit Kumpel Tim deutschlandweit bekannt. Auf ihrem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" teilten die beiden auf humorvolle Art Jans Leben mit der neurologischen Krankheit Tourette.
Betroffene leiden dabei an unkontrollierbaren Bewegungen oder Lautäußerungen, die sie nicht bewusst steuern können - die sogenannten "Tics". Jan nannte seine "Tics" selbst liebevoll und in humoristisch "Gisela".
Wie "Gewitter im Kopf" Deutschland eroberte
Bis heute haben sie auf YouTube rund 2 Millionen Abonnenten. Auch auf Instagram folgen Jan fast eine halbe Million Menschen.
Seine Erkrankung machte Zimmermann erstmals in einem Beitrag der ProSieben-Show "Galileo" im Februar 2019 öffentlich. Die Reportage stieß auf große Resonanz, kurz darauf startete er seinen eigenen YouTube-Kanal.
Innerhalb kürzester Zeit gingen auch dort seine Videos viral und Jan erlangte deutschlandweit Bekanntheit. Fans schätzen seine lockere und lustige Art, mit der eigentlich harten und anstrengenden Krankheit umzugehen.
Trotz des Erfolgs wurde der Wunsch nach einem Leben ohne "Tics" bei dem YouTube-Star immer lauter. Ende 2022 ließ er sich einen Hirnschrittmacher einsetzen, der helfen sollte, die Aussetzer zu unterdrücken.
Als Folge erklärte er im Juni 2023, sich weitgehend von Social Media zurückzuziehen und seinen Hauptberuf als YouTuber aufzugeben. Die Operation sollte ihm die Arbeit in einem "normalen" Job ermöglichen.
Trotzdem blieb Tourette weiterhin ein Teil seines Lebens, weshalb sich Jan und Tim erst im Februar 2025 für ein Comeback entscheiden.
Erstmeldung am 24. November um 13.54 Uhr, Update um 20.47 Uhr.
