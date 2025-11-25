"Gewitter im Kopf"-Star Jan Zimmermann (†27): Todesursache bekannt!

Königswinter - Der Deutsche YouTube -Star Jan Zimmermann (†27) wurde tot in seiner Wohnung in Königswinter ( NRW ) bei Bonn aufgefunden.

Der deutsche YouTuber Jan Zimmermann, alias "Gewitter im Kopf", wurde mit nur 27 Jahren tot in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ janzett98

Demnach sei Jan bereits am 18. November gestorben. Das teilte YouTube-Kollege und Freund Tim Lehrmann (26) am Montagabend in einem emotionalen Instagram-Beitrag mit.

Inzwischen steht auch die Todesursache des YouTubers fest: Der 27-Jährige soll an einem epileptischen Anfall gestorben sein!

"Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern. (...) Der Schmerz, der in uns sitzt, lässt sich mit keinen Worten beschreiben, jedoch möchten wir uns für eure Anteilnahme bedanken", heißt es im Statement seines Freundes Tim.

Jan Zimmermann wurde 2019 mit Kumpel Tim deutschlandweit bekannt. Auf ihrem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" teilten die beiden auf humorvolle Art Jans Leben mit der neurologischen Krankheit Tourette.

Betroffene leiden dabei an unkontrollierbaren Bewegungen oder Lautäußerungen, die sie nicht bewusst steuern können - die sogenannten "Tics". Jan nannte seine "Tics" selbst liebevoll und in humoristisch "Gisela".