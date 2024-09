Nach Prügel von Regina Halmich: So lautet das Röntgen-Ergebnis von Stefan Raab!

Inga Leschek (45), Chief Content Officer von RTL, sprach bei "Punkt 12" über Raabs Gesundheitszustand nach dem Boxkampf. © Marina Rosa Weigl/RTL/dpa

Was den angeblichen Rippenbruch angeht, auch hier konnte Leschek Entwarnung geben. Die Stelle am Oberkörper habe Raab zwar große Schmerzen und viele Sorgen bereitet, doch das Röntgen-Bild zeigt eindeutig: "Die Rippe ist nicht gebrochen."

Damit steht dem großen Show-Comeback des gelernten Metzgers also nichts mehr im Wege. Bereits am Mittwoch startet Raab mit seinem neuen Format "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" ab 20.10 Uhr auf RTL+ durch.

Die Karten für die Aufzeichnung der Sendung am Dienstagmittag in Köln waren bereits nach wenigen Stunden vergriffen. Dabei hatte der Verkauf erst am späten Samstagabend unmittelbar nach dem Box-Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf begonnen.

Zur neuen Raab-Show erklärte Leschek bei "Punkt 12" vielsagend: "Es ist ein bisschen wie die böse Version von Günther Jauch (68)." In der ersten Folge wird der 57-Jährige sicherlich auch noch einmal den Box-Kampf thematisieren und ein Update zu seiner Gesundheit geben.