Nach Scheidung von Gisele Bündchen: Tom Brady spricht über "schwere Zeit"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - 2022 machte das ehemalige Hollywood-Traumpaar die News öffentlich: Supermodel Gisele Bündchen (45) und Football- Star Tom Brady (48) haben sich scheiden lassen . Nun sprach der Sportler über die schwere Zeit, die daraufhin folgte.

Tom Brady (48) ist mit seinen letzten Leistungen nicht zufrieden. © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einem Interview mit MLFootball erklärte Brady, dass seine letzte Saison wirklich hart gewesen sei.

"Ich hatte eine Menge familiärer Probleme zu bewältigen. Das war eine Herausforderung und es war sehr ... es hat mich einfach sehr viel Kraft gekostet, was meine Spielfähigkeit beeinträchtigt hat", so der 48-Jährige.

Damals war er 45 Jahre alt, hatte für sich entschlossen, zeitnah in Rente zu gehen und somit mit dem Profisport aufzuhören.

"Ich wollte Zeit mit meinen Kindern verbringen und dachte mir: Okay, jetzt ist es an der Zeit, dass ich bei allen Spielen meiner Kinder dabei bin. Sie haben schon genug Spiele ihres Vaters gesehen."

Doch dann folgte die Scheidung - und er spürte selbst, wie die Umstände an ihm nagten.

Zwar gab er während seiner letzten Spiele noch einmal alles, war mit seiner Leistung letzten Endes jedoch nicht zufrieden.