Nach Scheidungsgerüchten: Sänger Blake Shelton äußert sich erstmals zum angeblichen Liebes-Aus

Seit einigen Tagen kursieren erneut Spekulationen über eine angebliche Krise in der Ehe von Blake Shelton (49) und Gwen Stefani (56).

Von Jennifer Schneider

Los Angeles - Seit einigen Tagen kursieren erneut Spekulationen über eine angebliche Krise in der Ehe von Blake Shelton (49) und Gwen Stefani (56). Nun hat sich der Country-Star selbst zu Wort gemeldet und deutlich gemacht, wie wenig er von den Schlagzeilen hält.

Gwen Stefani (56) und Blake Shelton (49) lernten sich 2014 bei der Castingshow "The Voice" kennen und heirateten 2021.
Gwen Stefani (56) und Blake Shelton (49) lernten sich 2014 bei der Castingshow "The Voice" kennen und heirateten 2021.  © SUZANNE CORDEIRO / AFP

In dem aktuellen YouTube-Interview "American Country Countdown" sprach der 49-Jährige offen darüber, wie schnell und widersprüchlich sich Gerüchte im Netz verbreiten - er sei inzwischen abgestumpft.

Der "Ol' Red"-Interpret erklärte, dass innerhalb von kürzester Zeit immer neue Spekulationen auftauchten. Erst sei von einer Trennung die Rede gewesen, kurz darauf hätten harmlose Alltagsfotos plötzlich als Beweis für eine Versöhnung gegolten – nur um wenig später erneut eine vermeidliche Scheidung zu prophezeien.

"Es ist ein Paradebeispiel für die zahlreichen und haltlosen Geschichten", sagte der Musiker. Besonders irritiert zeigte sich der Sänger über Photoshop.

Sein Fazit: Er glaube inzwischen kaum noch etwas, was online verbreitet werde.

Trotz ihrer doch sehr unterschiedlichen musikalischen Welten gelten Blake Shelton und Gwen Stefani seit Jahren als eingespieltes Team.
Trotz ihrer doch sehr unterschiedlichen musikalischen Welten gelten Blake Shelton und Gwen Stefani seit Jahren als eingespieltes Team.  © Fotomontage/Instagram/gwenstefani

Auch Gwen Stefani hatte sich vor einiger Zeit zu den Schlagzeilen geäußert und die Gerüchte klar zurückgewiesen. Ihre Liebe zum 49-Jährigen drückte sie durch ein romantisches Instagram-Video aus.

Titelfoto: Fotomontage/Instagram/gwenstefani/SUZANNE CORDEIRO / AFP

