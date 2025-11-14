Nach Schock-Attacke auf rotem Teppich: Ariana Grande fühlt sich in altes Trauma zurückgeworfen

Ariana Grande offenbarte, dass der Angriff auf dem roten Teppich sie an den Terroranschlag während ihres Konzerts 2017 erinnerte.

Von Janina Rößler

Singapur - Vor wenigen Tagen kam es zu einem Schockmoment während der Premiere des zweiten Teils von "Wicked": Schauspielerin Ariana Grande (32) wurde von einem Fan angegriffen! Nun gestand die 32-Jährige, dass sie sich durch den Vorfall "getriggert" gefühlt habe.

Ariana Grande (32) leidet seit mehreren Jahren an einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Ariana Grande (32) leidet seit mehreren Jahren an einer posttraumatischen Belastungsstörung.  © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Denn die "Everyday"-Sängerin offenbarte, dass sie die Attacke an den Terroranschlag während ihres Konzerts in Manchester 2017 erinnerte - dabei kamen 22 Menschen ums Leben.

Wie Page Six berichtete, löste dieser dramatische Tag damals eine posttraumatische Belastungsstörung bei der Schauspielerin aus - diese und die Panikattacken halten bis heute an.

Eine Quelle erklärte, Grande sei seit dem Anschlag nie wieder dieselbe gewesen.

Michel Abdollahi wütet gegen Ostdeutschland: "Läuft strukturell irgendwas grandios schief"
Promis & Stars Michel Abdollahi wütet gegen Ostdeutschland: "Läuft strukturell irgendwas grandios schief"

"Wenn plötzlich jemand auf sie zustürmt oder sie angreift, wird das getriggert (…) da ihr Geist sofort das Worst-Case-Szenario durchspielt", erklärte der Insider weiter.

Auch der verrückte Fan, der mittlerweile als Johnson Wen (26) identifiziert wurde, wurde nach der Aktion festgenommen.

Johnson Wen nach Angriff auf Ariana Grande auf freiem Fuß

Johnson Wen (26) ist für solche Vorfälle bereits bekannt.
Johnson Wen (26) ist für solche Vorfälle bereits bekannt.  © Bildmontage: Instagram/Screenshot/pyjamaman (2)

Der 26-Jährige ist allerdings wieder auf freiem Fuß, soll aber am kommenden Montag vor Gericht erscheinen.

Videos zeigen, wie Wen über eine Absperrung am roten Teppich kletterte, an dem Grande zusammen mit ihrer Co-Darstellerin Cynthia Erivo (38) Autogramme gab. Schnell stürmte er auf die 32-Jährige zu und zog sie an sich.

Sofort griff die 38-Jährige ein und unterstützte ihre Kollegin, bevor Sicherheitskräfte dazu kamen und den Schauspielern halfen.

Bei Stefan Raabs Pokernacht: Laura Wontorra macht überraschende Enthüllung
Promis & Stars Bei Stefan Raabs Pokernacht: Laura Wontorra macht überraschende Enthüllung

Der 26-Jährige ist für solche Vorfälle bekannt - bereits vor wenigen Monaten stürmte er die Bühne von Katy Perry (41).

Titelfoto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: