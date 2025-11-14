Nach Schock-Attacke auf rotem Teppich: Ariana Grande fühlt sich in altes Trauma zurückgeworfen

Singapur - Vor wenigen Tagen kam es zu einem Schockmoment während der Premiere des zweiten Teils von "Wicked": Schauspielerin Ariana Grande (32) wurde von einem Fan angegriffen ! Nun gestand die 32-Jährige, dass sie sich durch den Vorfall "getriggert" gefühlt habe.

Ariana Grande (32) leidet seit mehreren Jahren an einer posttraumatischen Belastungsstörung. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Denn die "Everyday"-Sängerin offenbarte, dass sie die Attacke an den Terroranschlag während ihres Konzerts in Manchester 2017 erinnerte - dabei kamen 22 Menschen ums Leben.

Wie Page Six berichtete, löste dieser dramatische Tag damals eine posttraumatische Belastungsstörung bei der Schauspielerin aus - diese und die Panikattacken halten bis heute an.

Eine Quelle erklärte, Grande sei seit dem Anschlag nie wieder dieselbe gewesen.

"Wenn plötzlich jemand auf sie zustürmt oder sie angreift, wird das getriggert (…) da ihr Geist sofort das Worst-Case-Szenario durchspielt", erklärte der Insider weiter.

Auch der verrückte Fan, der mittlerweile als Johnson Wen (26) identifiziert wurde, wurde nach der Aktion festgenommen.