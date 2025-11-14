Nach Schock-Attacke auf rotem Teppich: Ariana Grande fühlt sich in altes Trauma zurückgeworfen
Singapur - Vor wenigen Tagen kam es zu einem Schockmoment während der Premiere des zweiten Teils von "Wicked": Schauspielerin Ariana Grande (32) wurde von einem Fan angegriffen! Nun gestand die 32-Jährige, dass sie sich durch den Vorfall "getriggert" gefühlt habe.
Denn die "Everyday"-Sängerin offenbarte, dass sie die Attacke an den Terroranschlag während ihres Konzerts in Manchester 2017 erinnerte - dabei kamen 22 Menschen ums Leben.
Wie Page Six berichtete, löste dieser dramatische Tag damals eine posttraumatische Belastungsstörung bei der Schauspielerin aus - diese und die Panikattacken halten bis heute an.
Eine Quelle erklärte, Grande sei seit dem Anschlag nie wieder dieselbe gewesen.
"Wenn plötzlich jemand auf sie zustürmt oder sie angreift, wird das getriggert (…) da ihr Geist sofort das Worst-Case-Szenario durchspielt", erklärte der Insider weiter.
Auch der verrückte Fan, der mittlerweile als Johnson Wen (26) identifiziert wurde, wurde nach der Aktion festgenommen.
Johnson Wen nach Angriff auf Ariana Grande auf freiem Fuß
Der 26-Jährige ist allerdings wieder auf freiem Fuß, soll aber am kommenden Montag vor Gericht erscheinen.
Videos zeigen, wie Wen über eine Absperrung am roten Teppich kletterte, an dem Grande zusammen mit ihrer Co-Darstellerin Cynthia Erivo (38) Autogramme gab. Schnell stürmte er auf die 32-Jährige zu und zog sie an sich.
Sofort griff die 38-Jährige ein und unterstützte ihre Kollegin, bevor Sicherheitskräfte dazu kamen und den Schauspielern halfen.
Der 26-Jährige ist für solche Vorfälle bekannt - bereits vor wenigen Monaten stürmte er die Bühne von Katy Perry (41).
