Prinz Marcus von Tierschützern angeklagt! Jetzt will er sich eine Transgender-"Sex-Sklavin" ins Haus holen

In leicht angetrunkenem Zustand verriet Prinz Marcus von Anhalt (59) am Dienstagabend seine neuesten "Pläne". © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Prinz Marcus

Via Instagram machte am gestrigen Dienstagabend die Runde, dass die Tierschutzorganisation "PETA" juristische Schritte gegen den gekauften Prinzen einleiten werde.

Zur Erinnerung: Ende August löste der "Sohn" von Prinz Frederic von Anhalt (80) durch seinen perfiden Schuss auf eine Schildkröte bundesweites Beschämen aus.

In seinem prachtvollen Garten nahm der 59-Jährige vor rund zwei Wochen Maß, schoss mit breitem Grinsen auf das Tier und lud den ganzen Quatsch auch noch auf Instagram hoch.



Für viele Promis - unter anderem Hundetrainer Martin Rütter (53) - ein absolutes No-Go! Eine Anzeige musste daher gut überlegt und vorbereitet werden.

"Ganz so einfach ist die Situation nicht, da Prinz Marcus die Schildkröte in Dubai abgeschossen hat", beschrieb PETA die juristische Lage am Dienstagabend. Aber: "Wir haben Strafanzeige gestellt!"