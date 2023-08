Heftiger Shitstorm nach Schuss auf Schildkröte: Nun meldet sich Marcus von Anhalt zu Wort

Prinz Marcus von Anhalt postete ein Video, in dem er mit einem Fußball auf eine Schildkröte schoss. Wegen dem Tierquäler-Shitstorm meldete er sich nun zu Wort.

Von Dana-Jane Kruse

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Prinz Marcus von Anhalt (56) postete in seiner Instagram-Story ein "lustiges" Spiel, in das einen Fußball und eine Schildkröte involviert waren. Das Tier, das im Vorfeld schon bei der Berührung des Prinzen den Kopf leicht einzog, fand die Aktion aber sicher nicht so toll.

"Witziges" Spiel: Prinz Marcus von Anhalt (56) schießt mit dem Fußball auf seine Schildkröte Kleopatra. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/martinruetter_official Er protzt, wo er nur kann und teilt unter den Eindrücken seines gestrigen Barbecue-Nachmittags in Dubai mit Familien und Freunde üppig gedeckte Tische, Autos - ausgestellt im Haus - und ein bisschen Tierquälerei. Alles was zum Prinzen-Dasein eben dazugehört. "Ich habe ein neues Spiel: Triff die Schildkröte!", ruft Marcus von Anhalt gut gelaunt und mit Drink in der Hand, ehe er mit einem Fußball einen harten Schuss auf das Tier abfeuert. Wie RTL berichtete, waren neben dem gepanzerten Reptil auch Hunde und Papageien zugegen. Viele Menschen zeigen sich empört und entsetzt über so wenig Mitgefühl. Promis & Stars Ist Günther Klum pleite? Vater von Heidi flattert Pfändungsbescheid ins Haus Unter anderen postete Hundeprofi Martin Rütter (53) einen Beitrag, in dem er schrieb: "Wie kann man so durch die Welt gehen? Nen Prinzentitel kaufen, DAS ist scheinbar einfach. Empathie, Verstand, Respekt ... all das ist scheinbar nicht kaufbar, sondern hat wohl mit Erziehung und Charakter zu tun ..."

Das sagt der Prinz zu seiner Verteidigung