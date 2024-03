Nach Seitensprung und Krise: Natalie Portman ist wieder single!

"Natalie hat ein wirklich hartes und schmerzhaftes Jahr hinter sich, aber sie ist gestärkt daraus hervorgegangen und findet Freude in ihrer Familie, ihren Freunden und ihrer Arbeit." Das Ex-Paar habe sich von Anfang an auf die gemeinsamen Kinder konzentriert, ihnen so gut es ging mit der Umgewöhnung geholfen.

11 Jahre lang waren Portman und Millepied ein Paar, leben mit Sohn Aleph (12) und Tochter Amalie (7) in Frankreich . Dort soll die 42-Jährige im Juli letzten Jahres die Scheidung eingereicht haben, wie das US-Magazin People jetzt erfahren haben will.

Das Paar lernte sich im Jahr 2010 am Set des Films Black Swan lernen und heiratete zwei Jahre später. © Robyn Beck/AFP

Bereits seit dem letzten Frühjahr lagen Gerüchte über eine Ehekrise in der Luft, nachdem Portman ohne ihren Ehering gesichtet wurde. Wenig später kam die Nachricht der Affäre.

Im Juni letzten Jahres sprach ein Insider gegenüber dem US-Magazin noch von Versöhnungsversuchen durch Millipied. Er habe "alles getan, was er kann, um Natalie dazu zu bringen, ihm zu verzeihen und ihre Familie zusammenzuhalten", so die Quelle.

Doch für die Schauspielerin bestehe die "größte Priorität darin, ihre Kinder und deren Privatsphäre zu schützen". Dies sei sowohl nach der Trennung als auch jetzt der Fall.

"Sie und Ben lieben ihre Kinder wirklich und sind gleichermaßen darauf bedacht, die besten Co-Eltern zu sein, die sie sein können. Nichts ist wichtiger als das", fasste die Quelle nun zusammen.

Neben ihrer Familie jonglieren Portman und Millipied laut dem Insider auch ihre Karrieren. Der Balletttänzer ist der Choreograf für den Film-Epos "Dune: Part Two", die erfolgreiche Fortsetzung mit Timothée Chalamet (28) und Zendaya (27) in den Hauptrollen. Portman kümmere sich um unzählige Projekte, darunter die Pressearbeit für ihren von der Kritik gefeierten Auftritt in "May December". Derzeit dreht sie den von Guy Ritchie (55) inszenierten Film "Fountain of Youth".

"Natalie hatte gehofft, dass ihre Ehe für immer sein würde", so der Freund, der hinzufügte: "Aber sie ist in Frieden damit, wo sie jetzt sind, und konzentriert sich jetzt auf ihre neue Normalität als Familie."