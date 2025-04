Nach Tod von AnNa R. (†55) : So können Fans der Rosenstolz-Sängerin gedenken

AnNa R. wurde nur 55 Jahre alt. © Patrick Pleul/dpa

Bei der Show "Romeo & Julia - Liebe ist alles" am 19. April im Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg sei ein Zusammenkommen von interessierten Fans geplant, sagte Roberto Monden, Manager der Band.

Der Rosenstolz-Fanclub hatte bereits vor einigen Tagen über die sozialen Medien dazu aufgerufen und "sensationell viele Rückmeldungen" bekommen, wie Monden sagte. Demnach wurden dem Fanclub einige Plätze zur Verfügung gestellt, die Tickets dafür sollen über ihn verlost werden.

Bei "Romeo & Julia" läuft mit "Liebe ist alles" auch ein bekanntes Lied von Rosenstolz. Das Theater des Westens nimmt das Musical von Rosenstolz-Musiker Peter Plate (57) und Komponist Ulf Leo Sommer (54) wieder in sein Programm auf.

Plate teilte kürzlich einen emotionalen Moment mit einem Foto von den Proben via Instagram. "Euch alle wiederzusehen, euch in den Arm zu nehmen, hat mir so unendlich viel Kraft gegeben. Und dann zu erleben, wie ihr 'Liebe ist alles' singt … Es hat mich fast zerrissen – und gleichzeitig so sehr erfüllt." Ihm seien Tränen gekommen.